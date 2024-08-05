https://ria.ru/20240805/turtsiya-1964247483.html

Москва и Вашингтон доверяют Анкаре, заявил глава МИД Турции

Москва и Вашингтон доверяют Анкаре, заявил глава МИД Турции - РИА Новости, 05.08.2024

Москва и Вашингтон доверяют Анкаре, заявил глава МИД Турции

Состоявшийся на прошлой неделе в Анкаре обмен заключенными, прибывшими из семи стран, доказывает, что Россия и США доверяют Турции, заявил в понедельник министр РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T18:16

2024-08-05T18:16

2024-08-05T18:20

россия

сша

турция

владимир путин

хакан фидан

владислав клюшин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

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СТАМБУЛ, 5 авг - РИА Новости. Состоявшийся на прошлой неделе в Анкаре обмен заключенными, прибывшими из семи стран, доказывает, что Россия и США доверяют Турции, заявил в понедельник министр иностранных дел республики Хакан Фидан. "Прошедшая в Анкаре операция по обмену, как мы видим, доказывает: и США, и РФ считают Турцию партнером, которому можно доверять. Управление национальной разведки Турции с самого начала координировало операцию с американскими и российскими коллегами", - сказал он на совместной с египетским коллегой пресс-конференции в Каире.В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), который был приговорен к пожизненному сроку в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил президент РФ Владимир Путин, он заявил, что те, кто имеют отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. В свою очередь, при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Их вина была полностью доказана, они были осуждены также по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США: Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240805/turtsija-1964243686.html

https://ria.ru/20240801/putin-1963557294.html

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сша

турция

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россия, сша, турция, владимир путин, хакан фидан, владислав клюшин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, в мире, обмен заключенными между россией и западом