Москва и Вашингтон доверяют Анкаре, заявил глава МИД Турции
Фидан: обмен заключенными доказывает, что Россия и США доверяют Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
СТАМБУЛ, 5 авг - РИА Новости. Состоявшийся на прошлой неделе в Анкаре обмен заключенными, прибывшими из семи стран, доказывает, что Россия и США доверяют Турции, заявил в понедельник министр иностранных дел республики Хакан Фидан.
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"Прошедшая в Анкаре операция по обмену, как мы видим, доказывает: и США, и РФ считают Турцию партнером, которому можно доверять. Управление национальной разведки Турции с самого начала координировало операцию с американскими и российскими коллегами", - сказал он на совместной с египетским коллегой пресс-конференции в Каире.
В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), который был приговорен к пожизненному сроку в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил президент РФ Владимир Путин, он заявил, что те, кто имеют отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
В свою очередь, при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Их вина была полностью доказана, они были осуждены также по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США: Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
Путин встретил вернувшихся после обмена россиян
1 августа, 22:32
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.