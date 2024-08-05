https://ria.ru/20240805/tsakhal-1964119926.html
Армия Израиля заявила о ликвидации министра экономики ХАМАС в Газе
Армия Израиля заявила о ликвидации министра экономики ХАМАС в Газе - РИА Новости, 05.08.2024
Армия Израиля заявила о ликвидации министра экономики ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала Абеда аль-Зериеи, который занимал должность министра экономики палестинского движения ХАМАС на территории сектора... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T12:14
2024-08-05T12:14
2024-08-05T12:14
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рафах (провинция)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала Абеда аль-Зериеи, который занимал должность министра экономики палестинского движения ХАМАС на территории сектора Газа, заявила в понедельник пресс-служба армии. "В воскресенье по указанию разведки силы ЦАХАЛ ликвидировали Абеда аль-Зериеи, террориста из производственного отдела военного крыла ХАМАС, который также занимал пост министра экономики движения в секторе Газа", - говорится в сообщении. Израильские военные обвинили аль-Зариеи, в частности, в том, что он якобы курировал попытки ХАМАС присвоить гуманитарную помощь, поступающую в сектор Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Рафах (провинция), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Армия Израиля заявила о ликвидации министра экономики ХАМАС в Газе
ЦАХАЛ заявил о ликвидации министра экономики ХАМАС аль-Зериеи в секторе Газа
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала Абеда аль-Зериеи, который занимал должность министра экономики палестинского движения ХАМАС на территории сектора Газа, заявила в понедельник пресс-служба
армии.
"В воскресенье по указанию разведки силы ЦАХАЛ ликвидировали Абеда аль-Зериеи, террориста из производственного отдела военного крыла ХАМАС, который также занимал пост министра экономики движения в секторе Газа", - говорится в сообщении.
Израильские военные обвинили аль-Зариеи, в частности, в том, что он якобы курировал попытки ХАМАС присвоить гуманитарную помощь, поступающую в сектор Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.