https://ria.ru/20240805/tsakhal-1964119926.html

Армия Израиля заявила о ликвидации министра экономики ХАМАС в Газе

Армия Израиля заявила о ликвидации министра экономики ХАМАС в Газе - РИА Новости, 05.08.2024

Армия Израиля заявила о ликвидации министра экономики ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала Абеда аль-Зериеи, который занимал должность министра экономики палестинского движения ХАМАС на территории сектора... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T12:14

2024-08-05T12:14

2024-08-05T12:14

в мире

израиль

рафах (провинция)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала Абеда аль-Зериеи, который занимал должность министра экономики палестинского движения ХАМАС на территории сектора Газа, заявила в понедельник пресс-служба армии. "В воскресенье по указанию разведки силы ЦАХАЛ ликвидировали Абеда аль-Зериеи, террориста из производственного отдела военного крыла ХАМАС, который также занимал пост министра экономики движения в секторе Газа", - говорится в сообщении. Израильские военные обвинили аль-Зариеи, в частности, в том, что он якобы курировал попытки ХАМАС присвоить гуманитарную помощь, поступающую в сектор Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа