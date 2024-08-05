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ЦАХАЛ усилил защиту поселений на границе с Западным берегом Иордана

ЦАХАЛ усилил защиту поселений на границе с Западным берегом Иордана - РИА Новости, 05.08.2024

ЦАХАЛ усилил защиту поселений на границе с Западным берегом Иордана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилила защиту поселений на границе с Западным берегом реки Иордан, опасаясь возможных атак со стороны палестинцев, сообщило в... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T11:39

2024-08-05T11:39

2024-08-05T11:39

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилила защиту поселений на границе с Западным берегом реки Иордан, опасаясь возможных атак со стороны палестинцев, сообщило в понедельник армейское радио "Галей ЦАХАЛ". Ранее в Тегеране был убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Движение обвинило Израиль в убийстве своего главы и заявило, что эта атака не останется без ответа. Армия обороны Израиля официально не комментирует сообщения о гибели Хании. "Согласно разведданным, ожидаются теракты и незаконные проникновения на территорию израильских пограничных поселений со стороны Западного берега, организованные Ираном и ХАМАС. ЦАХАЛ усилила защиту поселений по всей приграничной территории для оперативного предотвращения возможных налетов", - говорится в сообщении армейского радио. Ранее New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.

https://ria.ru/20240731/iran-1963067800.html

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