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ЦАХАЛ усилил защиту поселений на границе с Западным берегом Иордана - РИА Новости, 05.08.2024
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11:39 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/tsahal-1964110704.html
ЦАХАЛ усилил защиту поселений на границе с Западным берегом Иордана
ЦАХАЛ усилил защиту поселений на границе с Западным берегом Иордана - РИА Новости, 05.08.2024
ЦАХАЛ усилил защиту поселений на границе с Западным берегом Иордана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилила защиту поселений на границе с Западным берегом реки Иордан, опасаясь возможных атак со стороны палестинцев, сообщило в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T11:39
2024-08-05T11:39
в мире
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иран
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилила защиту поселений на границе с Западным берегом реки Иордан, опасаясь возможных атак со стороны палестинцев, сообщило в понедельник армейское радио "Галей ЦАХАЛ". Ранее в Тегеране был убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Движение обвинило Израиль в убийстве своего главы и заявило, что эта атака не останется без ответа. Армия обороны Израиля официально не комментирует сообщения о гибели Хании. "Согласно разведданным, ожидаются теракты и незаконные проникновения на территорию израильских пограничных поселений со стороны Западного берега, организованные Ираном и ХАМАС. ЦАХАЛ усилила защиту поселений по всей приграничной территории для оперативного предотвращения возможных налетов", - говорится в сообщении армейского радио. Ранее New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), исмаил хания, али хаменеи, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Исмаил Хания, Али Хаменеи, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ усилил защиту поселений на границе с Западным берегом Иордана

Армия Израиля усилила защиту граничащих с Западным берегом поселений

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилила защиту поселений на границе с Западным берегом реки Иордан, опасаясь возможных атак со стороны палестинцев, сообщило в понедельник армейское радио "Галей ЦАХАЛ".
Ранее в Тегеране был убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Движение обвинило Израиль в убийстве своего главы и заявило, что эта атака не останется без ответа. Армия обороны Израиля официально не комментирует сообщения о гибели Хании.
«
"Согласно разведданным, ожидаются теракты и незаконные проникновения на территорию израильских пограничных поселений со стороны Западного берега, организованные Ираном и ХАМАС. ЦАХАЛ усилила защиту поселений по всей приграничной территории для оперативного предотвращения возможных налетов", - говорится в сообщении армейского радио.
Ранее New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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В миреИзраильИранТегеран (город)Исмаил ХанияАли ХаменеиХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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