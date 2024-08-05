https://ria.ru/20240805/trudoustroystvo-1964123334.html
Более 170 выпускников медколледжа трудоустроились в учреждениях Подмосковья
Более 170 выпускников медколледжа трудоустроились в учреждениях Подмосковья - РИА Новости, 05.08.2024
Более 170 выпускников медколледжа трудоустроились в учреждениях Подмосковья
После окончания обучения в Московском областном медицинском колледже в подмосковные медорганизации трудоустроились 175 выпускников, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T12:20
2024-08-05T12:20
2024-08-05T12:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
трудоустройство
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. После окончания обучения в Московском областном медицинском колледже в подмосковные медорганизации трудоустроились 175 выпускников, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. "Мы заинтересованы в привлечении не только врачей, но и специалистов со средним медицинским образованием. Для этого ежегодно увеличиваем количество бюджетных мест в региональном медицинском колледже. Кроме того, для молодых специалистов со средним медицинским образованием у нас предусмотрена ежемесячная доплата в размере 7 тысяч рублей, которая выплачивается в течение трех лет",- сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Отметим, что в прошлом году количество бюджетных мест в Московском областном медицинском колледже составляло 2,4 тысячи, а в этом уже 2,8 тысячи. В Московской области среднему медперсоналу доступны также такие меры социальной поддержки, как компенсация аренды жилья, программы "Земский фельдшер", "Приведи друга" и другие.
https://ria.ru/20240802/zdorove-1963634147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева, трудоустройство
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, трудоустройство
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. После окончания обучения в Московском областном медицинском колледже в подмосковные медорганизации трудоустроились 175 выпускников, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
"Мы заинтересованы в привлечении не только врачей, но и специалистов со средним медицинским образованием. Для этого ежегодно увеличиваем количество бюджетных мест в региональном медицинском колледже. Кроме того, для молодых специалистов со средним медицинским образованием у нас предусмотрена ежемесячная доплата в размере 7 тысяч рублей, которая выплачивается в течение трех лет",- сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева
, ее слова приводит пресс-служба.
Отметим, что в прошлом году количество бюджетных мест в Московском областном медицинском колледже составляло 2,4 тысячи, а в этом уже 2,8 тысячи.
В Московской области среднему медперсоналу доступны также такие меры социальной поддержки, как компенсация аренды жилья, программы "Земский фельдшер", "Приведи друга" и другие.