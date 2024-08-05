https://ria.ru/20240805/trudoustroystvo-1964123334.html

Более 170 выпускников медколледжа трудоустроились в учреждениях Подмосковья

Более 170 выпускников медколледжа трудоустроились в учреждениях Подмосковья - РИА Новости, 05.08.2024

Более 170 выпускников медколледжа трудоустроились в учреждениях Подмосковья

После окончания обучения в Московском областном медицинском колледже в подмосковные медорганизации трудоустроились 175 выпускников, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T12:20

2024-08-05T12:20

2024-08-05T12:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

трудоустройство

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. После окончания обучения в Московском областном медицинском колледже в подмосковные медорганизации трудоустроились 175 выпускников, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. "Мы заинтересованы в привлечении не только врачей, но и специалистов со средним медицинским образованием. Для этого ежегодно увеличиваем количество бюджетных мест в региональном медицинском колледже. Кроме того, для молодых специалистов со средним медицинским образованием у нас предусмотрена ежемесячная доплата в размере 7 тысяч рублей, которая выплачивается в течение трех лет",- сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Отметим, что в прошлом году количество бюджетных мест в Московском областном медицинском колледже составляло 2,4 тысячи, а в этом уже 2,8 тысячи. В Московской области среднему медперсоналу доступны также такие меры социальной поддержки, как компенсация аренды жилья, программы "Земский фельдшер", "Приведи друга" и другие.

https://ria.ru/20240802/zdorove-1963634147.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева, трудоустройство