Для жителей новых регионов москвичи собрали более трех миллионов товаров
© Фото : Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города МосквыДля жителей новых регионов москвичи собрали более трех миллионов товаров
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Для жителей новых регионов России за почти 2,5 года проведения акции "Москва помогает" собрали 3,8 миллиона различных товаров, среди них продукты питания, одежда и постельное белье, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Штаб по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" открылся 22 февраля 2022 года... Более чем за два года проведения акции собрали 3,8 миллиона различных товаров. Среди них продукты питания, одежда, постельное белье и душевые принадлежности, канцелярские и хозяйственные предметы, средства личной гигиены, детские вещи и питание, а также средства индивидуальной защиты, техника и товары для животных. Все они должны быть с действительным сроком годности. Всего из Москвы отправили более 1.4 тысячи тонн гуманитарного груза", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Москве работает 14 пунктов приема помощи, ее оказали уже более 62,2 тысячи жителей столицы и 522 городские организации. Кроме того, для работы штабов был сформирован отдельный волонтерский корпус, к нему присоединились более 15,3 тысячи человек.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.