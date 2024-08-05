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В Тюмени загорелся строительный мусор
В Тюмени загорелся строительный мусор - РИА Новости, 05.08.2024
В Тюмени загорелся строительный мусор
Строительный мусор горит на 300 квадратных метрах на улице Чекистов в Тюмени, угрозы жилым домам нет, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:28
2024-08-05T15:28
2024-08-05T15:32
происшествия
россия
тюмень
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТЮМЕНЬ, 5 авг – РИА Новости. Строительный мусор горит на 300 квадратных метрах на улице Чекистов в Тюмени, угрозы жилым домам нет, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале."В Тюмени огнеборцы МЧС России тушат пожар. На улице Чекистов горит строительный мусор на 300 квадратных метрах. Угрозы жилым домам нет", - говорится в сообщении.По данным ведомства, на ликвидации пожара задействованы четырнадцать специалистов и четыре единицы техники МЧС России.
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происшествия, россия, тюмень, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Тюмень, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тюмени загорелся строительный мусор
В Тюмени загорелся строительный мусор на 300 квадратных метрах