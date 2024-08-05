https://ria.ru/20240805/tanki-1964054865.html

Танкисты группировки "Запад" уничтожили опорный пункт с пехотой ВСУ

Танкисты группировки "Запад" уничтожили опорный пункт с пехотой ВСУ - РИА Новости, 05.08.2024

Танкисты группировки "Запад" уничтожили опорный пункт с пехотой ВСУ

Экипажи танков Т-72 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожили замаскированные опорные пункты и пехоту ВСУ в зоне... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T05:06

2024-08-05T05:06

2024-08-05T07:09

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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Экипажи танков Т-72 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожили замаскированные опорные пункты и пехоту ВСУ в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипажи танков Т-72 в ходе боевой работы уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ночное время суток", - сообщили в МО РФ. По данным ведомства, целями танкистов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО становятся выявленные опорные пункты ВСУ, блиндажи, бронетехника и пехота противника. "Работаем по целям, которые выявляют наши беспилотчики, разведчики. В основном это опорные пункты, наблюдательные пункты, наблюдательные посты, различного рода техника, которая подъезжает, группы эвакуации и многое другое. Расчищаем дорогу для наших штурмовых групп, которые продвигаются вперед… Поражали и продолжаем это делать. Также уничтожаем различную технику – колесная техника типа пикапы, гусеничная техника, Bradley, М113. Также встречается друга техника – танк, БМП", - рассказал начальник штаба батальона с позывным "Горький". В МО уточнили, что за последнее время только у этого танкового батальона на счету несколько десятков пулеметных точек, расчетов БПЛА, автоматические гранатометы, танки, боевые машины пехоты. Дополнительную безопасность танкистам обеспечивает группа прикрытия: мотострелки следят за воздушным пространством и готовы противостоять группам противника, если те окажутся неподалёку. "Поддерживаем наши штурмовые группы и с закрытых огневых позиций, и прямой наводкой. Ситуации всегда бывают разными. Всегда как в первый раз. Главное – это слаженность экипажа, полное доверие, чтобы были как семья. Поддержка всегда есть между экипажами", - сказал командир взвода с позывным "Макар".

https://ria.ru/20240804/zelenskiy-1964009681.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность