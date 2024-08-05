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Группировка "Центр" за сутки отразила восемь контратак ВСУ - РИА Новости, 05.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:18 05.08.2024 (обновлено: 13:20 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/svo-1964144354.html
Группировка "Центр" за сутки отразила восемь контратак ВСУ
Группировка "Центр" за сутки отразила восемь контратак ВСУ - РИА Новости, 05.08.2024
Группировка "Центр" за сутки отразила восемь контратак ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, отразили восемь атак, ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, танк, три бронемашины,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:18
2024-08-05T13:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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торецк
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, отразили восемь атак, ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 1-й танковой, 32-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады специального назначения в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка, Орловка и Николаевка Донецкой Народной Республики. Отражены восемь контратак штурмовых групп 31-й, 47-й, 53-й и 117-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 325 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, 203-мм самоходная артиллерийская установка "Пион", 152-мм гаубица "Мста-Б".
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вооруженные силы украины, россия, в мире, торецк, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире, Торецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Группировка "Центр" за сутки отразила восемь контратак ВСУ

МО: бойцы "Центра" за сутки уничтожили до 325 солдат ВСУ, танк и 3 БРМ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, отразили восемь атак, ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 1-й танковой, 32-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады специального назначения в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка, Орловка и Николаевка Донецкой Народной Республики. Отражены восемь контратак штурмовых групп 31-й, 47-й, 53-й и 117-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 325 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, 203-мм самоходная артиллерийская установка "Пион", 152-мм гаубица "Мста-Б".
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Группировка "Восток" уничтожила до 115 солдат ВСУ
Вчера, 13:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияВ миреТорецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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