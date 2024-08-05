https://ria.ru/20240805/svo-1964144354.html

Группировка "Центр" за сутки отразила восемь контратак ВСУ

Группировка "Центр" за сутки отразила восемь контратак ВСУ - РИА Новости, 05.08.2024

Группировка "Центр" за сутки отразила восемь контратак ВСУ

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, отразили восемь атак, ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, танк, три бронемашины,... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T13:18

2024-08-05T13:18

2024-08-05T13:20

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, отразили восемь атак, ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 1-й танковой, 32-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады специального назначения в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка, Орловка и Николаевка Донецкой Народной Республики. Отражены восемь контратак штурмовых групп 31-й, 47-й, 53-й и 117-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 325 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, 203-мм самоходная артиллерийская установка "Пион", 152-мм гаубица "Мста-Б".

https://ria.ru/20240805/svo-1964144180.html

россия

торецк

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, россия, в мире, торецк, донецкая народная республика, вооруженные силы рф