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Группировка "Восток" уничтожила до 115 солдат ВСУ
Группировка "Восток" уничтожила до 115 солдат ВСУ - РИА Новости, 05.08.2024
Группировка "Восток" уничтожила до 115 солдат ВСУ
Украинские подразделения потеряли до 115 военнослужащих, танк и три склада с боеприпасами в зоне ответственности российской группировки войск "Восток", сообщило РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:17
2024-08-05T13:17
2024-08-05T13:31
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 115 военнослужащих, танк и три склада с боеприпасами в зоне ответственности российской группировки войск "Восток", сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Раздольное, Водяное и Времевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие "МСТА-Б" и две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". уничтожено три склада с боеприпасами.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, США, Вооруженные силы РФ
Группировка "Восток" уничтожила до 115 солдат ВСУ
МО: бойцы "Востока" за сутки уничтожили до 115 солдат ВСУ и танк