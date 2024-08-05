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Группировка "Юг" улучшила тактическое положение

Группировка "Юг" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 05.08.2024

Группировка "Юг" улучшила тактическое положение

Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили тактическое положение, противник потерял до 620 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T13:17

2024-08-05T13:17

2024-08-05T13:28

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

часов яр

донецкая народная республика

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили тактическое положение, противник потерял до 620 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й механизированных, 72-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Предтечино, Трудовое, Часов Яр, Константиновка, Катериновка и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.По данным военного ведомства, за сутки отражена контратака формирования 5-й штурмовой бригады ВСУ."ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, четыре 105-мм орудия М119 производства США, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожены два склада боеприпасов, станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - добавляет МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), часов яр, донецкая народная республика