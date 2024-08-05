https://ria.ru/20240805/svo-1964144089.html
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 05.08.2024
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение
Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили тактическое положение, противник потерял до 620 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:17
2024-08-05T13:17
2024-08-05T13:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
часов яр
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666359_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_6340eb0513496a6e0eb5cb2022e74fb9.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили тактическое положение, противник потерял до 620 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й механизированных, 72-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Предтечино, Трудовое, Часов Яр, Константиновка, Катериновка и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.По данным военного ведомства, за сутки отражена контратака формирования 5-й штурмовой бригады ВСУ."ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, четыре 105-мм орудия М119 производства США, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожены два склада боеприпасов, станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - добавляет МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
часов яр
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666359_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_65662351a16d3ef725348d2cd8d1d1f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), часов яр, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Часов Яр, Донецкая Народная Республика
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение
Минобороны: подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение