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Группировка "Север" уничтожила шесть складов боеприпасов ВСУ

Группировка "Север" уничтожила шесть складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 05.08.2024

Группировка "Север" уничтожила шесть складов боеприпасов ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки уничтожили до 125 боевиков ВСУ, пусковую установку РСЗО Vampire чешского производства и шесть... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T13:16

2024-08-05T13:16

2024-08-05T13:31

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки уничтожили до 125 боевиков ВСУ, пусковую установку РСЗО Vampire чешского производства и шесть полевых складов боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.По данным военного ведомства, подразделения "Севера" нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 36-й бригады морской пехоты в районах Волчанска, Тихого и Липцов Харьковской области."Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, шесть пикапов, 152-миллиметровая гаубица Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Уничтожены пусковая установка РСЗО Vampire чешского производства и шесть полевых складов боеприпасов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240805/svo-1964144354.html

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