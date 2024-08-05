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Группировка "Север" уничтожила шесть складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 05.08.2024
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13:16 05.08.2024 (обновлено: 13:31 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/svo-1964143887.html
Группировка "Север" уничтожила шесть складов боеприпасов ВСУ
Группировка "Север" уничтожила шесть складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 05.08.2024
Группировка "Север" уничтожила шесть складов боеприпасов ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки уничтожили до 125 боевиков ВСУ, пусковую установку РСЗО Vampire чешского производства и шесть... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:16
2024-08-05T13:31
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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волчанск
харьковская область
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки уничтожили до 125 боевиков ВСУ, пусковую установку РСЗО Vampire чешского производства и шесть полевых складов боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.По данным военного ведомства, подразделения "Севера" нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 36-й бригады морской пехоты в районах Волчанска, Тихого и Липцов Харьковской области."Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, шесть пикапов, 152-миллиметровая гаубица Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Уничтожены пусковая установка РСЗО Vampire чешского производства и шесть полевых складов боеприпасов", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, волчанск, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Группировка "Север" уничтожила шесть складов боеприпасов ВСУ

МО: "Север" уничтожил до 125 солдат ВСУ, установку РСЗО Vampire и 6 складов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки уничтожили до 125 боевиков ВСУ, пусковую установку РСЗО Vampire чешского производства и шесть полевых складов боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, подразделения "Севера" нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 36-й бригады морской пехоты в районах Волчанска, Тихого и Липцов Харьковской области.
"Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, шесть пикапов, 152-миллиметровая гаубица Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Уничтожены пусковая установка РСЗО Vampire чешского производства и шесть полевых складов боеприпасов", - говорится в сообщении.
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