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Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Сумы
Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Сумы - РИА Новости, 05.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Сумы
Взрыв прогремел в городе Сумы на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T09:07
2024-08-05T09:07
2024-08-05T09:38
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Сумах раздался звук взрыва... В городе и области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении". Согласно данным онлайн-карты украинского минцифры, тревога в Сумской области звучит уже более часа. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, сумы, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Сумы, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Сумы
"Общественное": в городе Сумы на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв