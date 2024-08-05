https://ria.ru/20240805/sud-1964234373.html
Экс-замглавы "Почты России" получил 3,5 года колонии
Экс-замглавы "Почты России" получил 3,5 года колонии - РИА Новости, 05.08.2024
Экс-замглавы "Почты России" получил 3,5 года колонии
Симоноский суд Москвы на 3,5 года отправил в колонию бывшего заместителя генерального директора "Почты России" Сергея Емельченкова за превышение полномочий с... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T17:28
2024-08-05T17:28
2024-08-05T18:22
происшествия
москва
россия
почта россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964247889_0:249:1280:969_1920x0_80_0_0_ae153bceeb609655dbbed36ce757f865.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Симоноский суд Москвы на 3,5 года отправил в колонию бывшего заместителя генерального директора "Почты России" Сергея Емельченкова за превышение полномочий с ущербом на 1,6 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать руководящие должности, связанные с распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных предприятиях сроком на 2 года 6 месяцев", - сказали в пресс-службе. Также суд приговорил к 3 годам колонии руководителя департамента управления ИТ-сервисами "Почты России" Андрея Синичкина. Обоих суд признал виновными по статье 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Как ранее писала газета "Коммерсант", подсудимые незаконно изменили систему штрафных санкций для четырех IT-компаний — подрядчиков "Почты России". По подсчетам следствия, причиненный госкомпании ущерб составил почти 1,6 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240724/popov-1961815716.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964247889_0:109:1280:1069_1920x0_80_0_0_db3bd649ff018da60e88169cdf8a439f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, почта россии
Происшествия, Москва, Россия, Почта России
Экс-замглавы "Почты России" получил 3,5 года колонии
Экс-замглавы "Почты России" осудили на 3,5 года колонии за превышение полномочий
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Симоноский суд Москвы на 3,5 года отправил в колонию бывшего заместителя генерального директора "Почты России" Сергея Емельченкова за превышение полномочий с ущербом на 1,6 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать руководящие должности, связанные с распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных предприятиях сроком на 2 года 6 месяцев", - сказали в пресс-службе.
Также суд приговорил к 3 годам колонии руководителя департамента управления ИТ-сервисами "Почты России" Андрея Синичкина. Обоих суд признал виновными по статье 286 УК РФ
(Превышение должностных полномочий).
Как ранее писала газета "Коммерсант", подсудимые незаконно изменили систему штрафных санкций для четырех IT-компаний — подрядчиков "Почты России". По подсчетам следствия, причиненный госкомпании ущерб составил почти 1,6 миллиарда рублей.