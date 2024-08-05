https://ria.ru/20240805/strelba-1964199571.html

В Приморье водитель внедорожника открыл стрельбу на парковке

В Приморье водитель внедорожника открыл стрельбу на парковке - РИА Новости, 05.08.2024

В Приморье водитель внедорожника открыл стрельбу на парковке

Водитель внедорожника открыл стрельбу из травматического пистолета после того, как получил удар в ходе конфликта из-за парковочного места в Уссурийске... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T15:49

2024-08-05T15:49

2024-08-05T15:49

происшествия

уссурийск

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 авг - РИА Новости. Водитель внедорожника открыл стрельбу из травматического пистолета после того, как получил удар в ходе конфликта из-за парковочного места в Уссурийске Приморского края, оба участника доставлены в полицию, сообщает прокуратура региона в своем Тelegram-канале. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел днем в понедельник в микрорайоне "Семь ветров" в Уссурийске. "Водитель Range Rover вступил в конфликт с другим автомобилистом по вопросу парковки автотранспорта. В результате оппонент нанес владельцу Range Rover удар, после которого последний, прийдя в себя, открыл стрельбу из травматического оружия. Оба участника доставлены в отдел полиции", - говорится в сообщении. Уссурийская городская прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также результаты доследственной проверки, информирует надзорное ведомство.

https://rsport.ria.ru/20240805/bozadzhi-1964104264.html

уссурийск

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уссурийск, приморский край