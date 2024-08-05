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В Приморье водитель внедорожника открыл стрельбу на парковке
В Приморье водитель внедорожника открыл стрельбу на парковке - РИА Новости, 05.08.2024
В Приморье водитель внедорожника открыл стрельбу на парковке
Водитель внедорожника открыл стрельбу из травматического пистолета после того, как получил удар в ходе конфликта из-за парковочного места в Уссурийске... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:49
2024-08-05T15:49
2024-08-05T15:49
происшествия
уссурийск
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 5 авг - РИА Новости. Водитель внедорожника открыл стрельбу из травматического пистолета после того, как получил удар в ходе конфликта из-за парковочного места в Уссурийске Приморского края, оба участника доставлены в полицию, сообщает прокуратура региона в своем Тelegram-канале. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел днем в понедельник в микрорайоне "Семь ветров" в Уссурийске. "Водитель Range Rover вступил в конфликт с другим автомобилистом по вопросу парковки автотранспорта. В результате оппонент нанес владельцу Range Rover удар, после которого последний, прийдя в себя, открыл стрельбу из травматического оружия. Оба участника доставлены в отдел полиции", - говорится в сообщении. Уссурийская городская прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также результаты доследственной проверки, информирует надзорное ведомство.
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уссурийск
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происшествия, уссурийск, приморский край
Происшествия, Уссурийск, Приморский край
В Приморье водитель внедорожника открыл стрельбу на парковке
В Приморье водитель открыл стрельбу из травматического оружия из-за парковки