https://ria.ru/20240805/ssha-1964051534.html

В США объяснили политическую изменчивость Харрис

В США объяснили политическую изменчивость Харрис - РИА Новости, 05.08.2024

В США объяснили политическую изменчивость Харрис

Резкая смена позиций вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис по множеству политических вопросов, включая финансирование полиции, РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T03:13

2024-08-05T03:13

2024-08-05T04:26

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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Резкая смена позиций вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис по множеству политических вопросов, включая финансирование полиции, защиту границы и медицинское страхование, объясняется тем, что она человек и постоянно учится, разъяснила сенатор от штата Калифорния Лафонса Батлер. В интервью телеканалу CNN Батлер спросили, что она думает о поведении Харрис, которая 4 года назад хотела лишить финансирования полицию, а теперь против этого, призывала сперва декриминализировать незаконное пересечение американской границы, но теперь поддерживает ужесточение погранконтроля, а заодно отказалась от идеи распространить медицинское страхование по системе Medicare на всех граждан страны. "Думаю, что избирателям следует считать ее человеческим существом, которое учится новым вещам каждый день", - объяснила сенатор политическую изменчивость Харрис. Батлер, которая является давней соратницей Харрис на политической арене, также отвергла целесообразность беспокойства электората таким поведением кандидата в президенты США. "Никакой обеспокоенности по поводу резкой смены позиции. Наша страна меняется каждый день, и условия в нашей стране меняются каждый день", - заверила она, добавив, что ценности Харрис при этом остаются неизменными. Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.

https://ria.ru/20240731/bayden-1963068752.html

https://ria.ru/20240726/smuta-1962042974.html

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в мире, сша, калифорния, огайо, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024