https://ria.ru/20240805/spetsoperatsiya-1964246295.html

Спецоперация, 5 августа: украинские войска потеряли до 1750 солдат

Спецоперация, 5 августа: украинские войска потеряли до 1750 солдат - РИА Новости, 05.08.2024

Спецоперация, 5 августа: украинские войска потеряли до 1750 солдат

Общие потери украинских войск за прошедшие сутки составили до 1750 человек, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T18:13

2024-08-05T18:13

2024-08-05T19:37

специальная военная операция на украине

россия

украина

запорожская область

сергей лебедев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

f-16

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Общие потери украинских войск за прошедшие сутки составили до 1750 человек, следует из сводки Минобороны.Средства ПВО при этом сбили шесть ATACMS и четыре SCALP-EG, а также семь снарядов HIMARS. Кроме того, российские военные поразили два склада горюче-смазочных материалов, скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах.По данным министерства, за сутки они также уничтожили десять танков и других боевых бронированных машин, одну машину РСЗО, 30 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 единицы специальной военной автомобильной техники.Предотвращение теракта в Запорожской областиСиловики задержали в Запорожской области россиянина, планировавшего по заданию киевских спецслужб теракт против работников военно-гражданской администрации региона, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.Мужчина осуществлял через Telegram и Threema сбор и передачу украинской стороне сведений о должностных лицах военно-гражданской администрации Запорожской области, уточнили в ФСБ."Впоследствии по заданию главного управления разведки министерства обороны Украины пособник террористов осуществил покушение на совершение террористического акта путем закладки самодельного взрывного устройства", — сказали в службе. Дома у фигуранта нашли самодельное взрывное устройство. Возбуждены два уголовных дела по статьям за совершение теракта и госизмену. Удары по киевскому режимуВ Николаевской области нанесен удар по аэродрому подскока для полученных Украиной истребителей F-16, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его данным, речь идет о аэродроме Мартыновка в Вознесенске, там находятся ракеты для истребителей и летный состав, в том числе иностранцы. Ночью телеканал "Общественное" сообщил о серии взрывов в Харькове на фоне воздушной тревоги, объявленной вечером в воскресенье.Она также звучала в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях. Издание "Зеркало недели" писало о взрывах в Киевской и Винницкой областях. Мирное урегулированиеПравительству Германии необходимо приложить все дипломатические усилия для завершения украинского конфликта и поддержания отношений с Россией, заявил премьер федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке.На предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Шведте политик подчеркнул, что конфликт в Европе идет 2,5 года и его нужно прекратить как можно скорее.Кроме того, Войдке напомнил, что Бранденбург традиционно поддерживает тесные отношения с Москвой и готов продолжать дипломатические контакты.Дело против швейцарских наемниковШвейцария начала 13 расследований в отношении граждан Швейцарии, подозреваемых в наемничестве на Украине в нарушение запрета на службу в других странах, заявил РИА Новости официальный представитель швейцарской военной юстиции Мартин Имменхаузер.По его словам, за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или денежного штрафа.Собеседник агентства подтвердил, что одного из швейцарцев, на которых направлено расследование, зовут Йона Нейдхарт. Этот 36-летний мужчина сам явился в полицию Берна накануне открытия конференции по Украине в Бюргенштоке. Он хотел таким образом осудить нейтралитет Швейцарии. Во многих швейцарских СМИ он хвастался тем, что "убил сотни русских".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964235236.html

https://ria.ru/20240805/zelenskiy-1964231686.html

https://ria.ru/20240805/spetsoperatsiya-1964218328.html

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россия, украина, запорожская область, сергей лебедев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), f-16