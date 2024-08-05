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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.08.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.08.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T15:47

2024-08-05T15:47

2024-08-05T15:47

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

вооруженные силы украины

спецоперация

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 5 августа 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отбили 13 контратак ВСУ на Купянском, Донецком и Авдеевском направлениях. Поражены 14 складов боеприпасов, два хранилища топлива, 132 района скопления живой силы и техники. Средства противовоздушной обороны сбили 43 беспилотника, десять ракет, семь реактивных снарядов и одну авиабомбу.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 633 самолета, 278 вертолетов, 29184 беспилотника, 561 зенитный ракетный комплекс, 1396 реактивных систем залпового огня, 16774 танка и других бронемашин, 12843 орудия полевой артиллерии и 24396 единиц автомобильной техники.

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