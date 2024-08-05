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В Красной Поляне спасатели третий день ищут потерявшуюся пожилую женщину
В Красной Поляне спасатели третий день ищут потерявшуюся пожилую женщину - РИА Новости, 05.08.2024
В Красной Поляне спасатели третий день ищут потерявшуюся пожилую женщину
Спасатели третий день ведут поиски заблудившейся в Красной Поляне туристки, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО)... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T20:23
2024-08-05T20:23
2024-08-05T20:23
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Спасатели третий день ведут поиски заблудившейся в Красной Поляне туристки, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России в Telegram-канале. По данным отряда, женщина отправилась утром на прогулку из дома на улице Ачишховской, вечером она позвонила родственникам и сказала, что заблудилась. Пенсионерка страдает нарушениями памяти, поэтому она не смогла назвать свое местоположение, а после перестала выходить на связь. В поисках пропавшей спасатели исследовали склон у подножья горы Ачишхо, обследовали тропу на Греческий отрог, горно-лесную местность в районе дольменов, приюта "Ачишхо", реки Бешенки. Следующим днем поиск вели в районе Аибги, там осмотрели пешеходные тропы и труднодоступные места в районе ручья Тобиаса. "Третий день спасатели ЮРПСО МЧС России ищут пропавшую пенсионерку в окрестностях поселка Красная Поляна", - говорится в сообщении отряда. Отмечается, что поиски пропавшей продолжаются с привлечением спасателей МЧС, краевой аварийно-спасательной службы Кубань-СПАС и волонтеров.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, красная поляна, краснодарский край
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Красная Поляна, Краснодарский край
В Красной Поляне спасатели третий день ищут потерявшуюся пожилую женщину
Спасатели третий день ищут заблудившуюся в Красной Поляне пенсионерку
СОЧИ, 5 авг - РИА Новости.
Спасатели третий день ведут поиски заблудившейся в Красной Поляне туристки, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России в Telegram-канале
.
По данным отряда, женщина отправилась утром на прогулку из дома на улице Ачишховской, вечером она позвонила родственникам и сказала, что заблудилась. Пенсионерка страдает нарушениями памяти, поэтому она не смогла назвать свое местоположение, а после перестала выходить на связь. В поисках пропавшей спасатели исследовали склон у подножья горы Ачишхо, обследовали тропу на Греческий отрог, горно-лесную местность в районе дольменов, приюта "Ачишхо", реки Бешенки. Следующим днем поиск вели в районе Аибги, там осмотрели пешеходные тропы и труднодоступные места в районе ручья Тобиаса.
"Третий день спасатели ЮРПСО МЧС России ищут пропавшую пенсионерку в окрестностях поселка Красная Поляна", - говорится в сообщении отряда.
Отмечается, что поиски пропавшей продолжаются с привлечением спасателей МЧС, краевой аварийно-спасательной службы Кубань-СПАС и волонтеров.