https://ria.ru/20240805/spasateli-1964267915.html

В Красной Поляне спасатели третий день ищут потерявшуюся пожилую женщину

В Красной Поляне спасатели третий день ищут потерявшуюся пожилую женщину - РИА Новости, 05.08.2024

В Красной Поляне спасатели третий день ищут потерявшуюся пожилую женщину

Спасатели третий день ведут поиски заблудившейся в Красной Поляне туристки, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО)... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T20:23

2024-08-05T20:23

2024-08-05T20:23

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

красная поляна

краснодарский край

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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Спасатели третий день ведут поиски заблудившейся в Красной Поляне туристки, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России в Telegram-канале. По данным отряда, женщина отправилась утром на прогулку из дома на улице Ачишховской, вечером она позвонила родственникам и сказала, что заблудилась. Пенсионерка страдает нарушениями памяти, поэтому она не смогла назвать свое местоположение, а после перестала выходить на связь. В поисках пропавшей спасатели исследовали склон у подножья горы Ачишхо, обследовали тропу на Греческий отрог, горно-лесную местность в районе дольменов, приюта "Ачишхо", реки Бешенки. Следующим днем поиск вели в районе Аибги, там осмотрели пешеходные тропы и труднодоступные места в районе ручья Тобиаса. "Третий день спасатели ЮРПСО МЧС России ищут пропавшую пенсионерку в окрестностях поселка Красная Поляна", - говорится в сообщении отряда. Отмечается, что поиски пропавшей продолжаются с привлечением спасателей МЧС, краевой аварийно-спасательной службы Кубань-СПАС и волонтеров.

https://ria.ru/20240722/turisty-1961336782.html

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красная поляна

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, красная поляна, краснодарский край