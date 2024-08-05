https://ria.ru/20240805/sozhitel-1964230808.html

В Екатеринбурге женщина два дня прожила с телом сожителя

В Екатеринбурге женщина два дня прожила с телом сожителя - РИА Новости, 05.08.2024

В Екатеринбурге женщина два дня прожила с телом сожителя

Жительница Екатеринбурга около двух дней прожила с телом сожителя, сообщил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T17:18

2024-08-05T17:18

2024-08-05T17:18

происшествия

екатеринбург

россия

советский

валерий горелых

александр шульга

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Жительница Екатеринбурга около двух дней прожила с телом сожителя, сообщил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. "Сообщение по данному факту в дежурную часть отдела полиции №3 УМВД Екатеринбурга поступило 10 июля от спутницы жизни погибшего - женщины 1978 года рождения, работающей маляром в коммерческом предприятии. Порядок в жилище нарушен не был, следов борьбы сыщики также не обнаружили. Давность смерти: 1-2 суток", - заявил Горелых.Он отметил, что на момент прибытия полицейских женщина была пьяна, не могла рассказать об обстоятельствах произошедшего - по этой причине ее временно помещали в спецприемник, а затем применяли к ней полиграф. Собранные по данному факту материалы сотрудники МВД передали в СК. Как уточнил старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга, после обнаружения тела мужчины в квартире на улице Советской в Екатеринбурге идет проверка. По предварительным данным, криминала в этой истории нет.

https://ria.ru/20240805/podrostok-1964222860.html

https://ria.ru/20240805/novgorod-1964219259.html

екатеринбург

россия

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происшествия, екатеринбург, россия, советский , валерий горелых, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)