https://ria.ru/20240805/sozhitel-1964230808.html
В Екатеринбурге женщина два дня прожила с телом сожителя
В Екатеринбурге женщина два дня прожила с телом сожителя - РИА Новости, 05.08.2024
В Екатеринбурге женщина два дня прожила с телом сожителя
Жительница Екатеринбурга около двух дней прожила с телом сожителя, сообщил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T17:18
2024-08-05T17:18
2024-08-05T17:18
происшествия
екатеринбург
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советский
валерий горелых
александр шульга
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Жительница Екатеринбурга около двух дней прожила с телом сожителя, сообщил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. "Сообщение по данному факту в дежурную часть отдела полиции №3 УМВД Екатеринбурга поступило 10 июля от спутницы жизни погибшего - женщины 1978 года рождения, работающей маляром в коммерческом предприятии. Порядок в жилище нарушен не был, следов борьбы сыщики также не обнаружили. Давность смерти: 1-2 суток", - заявил Горелых.Он отметил, что на момент прибытия полицейских женщина была пьяна, не могла рассказать об обстоятельствах произошедшего - по этой причине ее временно помещали в спецприемник, а затем применяли к ней полиграф. Собранные по данному факту материалы сотрудники МВД передали в СК. Как уточнил старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга, после обнаружения тела мужчины в квартире на улице Советской в Екатеринбурге идет проверка. По предварительным данным, криминала в этой истории нет.
https://ria.ru/20240805/podrostok-1964222860.html
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происшествия, екатеринбург, россия, советский , валерий горелых, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Советский , Валерий Горелых, Александр Шульга, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге женщина два дня прожила с телом сожителя
МВД: жительница Екатеринбурга около двух дней прожила с телом сожителя