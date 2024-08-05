https://ria.ru/20240805/smi-1964238251.html

В беспорядках в Бангладеш за день погибли более 50 человек

В беспорядках в Бангладеш за день погибли более 50 человек - РИА Новости, 05.08.2024

В беспорядках в Бангладеш за день погибли более 50 человек

За сегодняшний день жертвами беспорядков в Бангладеш стали более 50 человек, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T17:39

2024-08-05T17:39

2024-08-05T17:56

в мире

бангладеш

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. За сегодняшний день жертвами беспорядков в Бангладеш стали более 50 человек, передает агентство Франс Пресс."По меньшей мере 56 человек погибли во время ожесточенных беспорядков в Бангладеш в понедельник", — говорится в публикации.Массовые протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель и усилились накануне, после того как организация "Студенческое движение против дискриминации" объявила о многодневной "акции несотрудничества" с властями. Столкновения студентов, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки, в которых погибли уже несколько сотен человек.На этом фоне премьер-министр Шейх Хасина ушла в отставку. Вместе с сестрой она покинула официальную резиденцию в Дакке и, по информации телеканала NDTV, сейчас находится на индийской авиабазе Хиндон в Газиабаде. Издание Hindu утверждает, что Хасина попросила убежища в Великобритании.Главнокомандующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что в Бангладеш сформируют временное правительство. Тем временем тысячи протестующих штурмовали дворец премьера.Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам Шейх Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость.В 2017-м правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов, но в июне этого года Высокий суд восстановил квоты, удовлетворив требования родственников ветеранов 1971 года. Это спровоцировало новую волну протестов.

https://ria.ru/20240805/khasina-1964124886.html

https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964216033.html

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Кровавые протесты в Бангладеш Кровавые протесты в Бангладеш 2024-08-05T17:39 true PT1M03S

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в мире, бангладеш