https://ria.ru/20240805/smi-1964238251.html
В беспорядках в Бангладеш за день погибли более 50 человек
В беспорядках в Бангладеш за день погибли более 50 человек - РИА Новости, 05.08.2024
В беспорядках в Бангладеш за день погибли более 50 человек
За сегодняшний день жертвами беспорядков в Бангладеш стали более 50 человек, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T17:39
2024-08-05T17:39
2024-08-05T17:56
в мире
бангладеш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964073977_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef2034f28e5e75c8d822cebe34b8e761.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. За сегодняшний день жертвами беспорядков в Бангладеш стали более 50 человек, передает агентство Франс Пресс."По меньшей мере 56 человек погибли во время ожесточенных беспорядков в Бангладеш в понедельник", — говорится в публикации.Массовые протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель и усилились накануне, после того как организация "Студенческое движение против дискриминации" объявила о многодневной "акции несотрудничества" с властями. Столкновения студентов, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки, в которых погибли уже несколько сотен человек.На этом фоне премьер-министр Шейх Хасина ушла в отставку. Вместе с сестрой она покинула официальную резиденцию в Дакке и, по информации телеканала NDTV, сейчас находится на индийской авиабазе Хиндон в Газиабаде. Издание Hindu утверждает, что Хасина попросила убежища в Великобритании.Главнокомандующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что в Бангладеш сформируют временное правительство. Тем временем тысячи протестующих штурмовали дворец премьера.Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам Шейх Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость.В 2017-м правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов, но в июне этого года Высокий суд восстановил квоты, удовлетворив требования родственников ветеранов 1971 года. Это спровоцировало новую волну протестов.
https://ria.ru/20240805/khasina-1964124886.html
https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964216033.html
бангладеш
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964073977_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_679d81341797f2e6f30d56337bb386f4.jpg
Кровавые протесты в Бангладеш
Кровавые протесты в Бангладеш
2024-08-05T17:39
true
PT1M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бангладеш
В беспорядках в Бангладеш за день погибли более 50 человек
СМИ: за день в беспорядках в Бангладеш погибли не менее 56 человек
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости
. За сегодняшний день жертвами беспорядков в Бангладеш стали более 50 человек, передает агентство Франс Пресс
.
"По меньшей мере 56 человек погибли во время ожесточенных беспорядков в Бангладеш в понедельник", — говорится в публикации.
Массовые протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель и усилились накануне, после того как организация "Студенческое движение против дискриминации" объявила о многодневной "акции несотрудничества" с властями. Столкновения студентов, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки, в которых погибли уже несколько сотен человек.
На этом фоне премьер-министр Шейх Хасина ушла в отставку. Вместе с сестрой она покинула официальную резиденцию в Дакке и, по информации телеканала NDTV
, сейчас находится на индийской авиабазе Хиндон в Газиабаде. Издание Hindu
утверждает, что Хасина попросила убежища в Великобритании.
Главнокомандующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что в Бангладеш сформируют временное правительство. Тем временем тысячи протестующих штурмовали дворец премьера.
Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам Шейх Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость.
В 2017-м правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов, но в июне этого года Высокий суд восстановил квоты, удовлетворив требования родственников ветеранов 1971 года. Это спровоцировало новую волну протестов.