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В беспорядках в Бангладеш за день погибли более 50 человек - РИА Новости, 05.08.2024
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17:39 05.08.2024 (обновлено: 17:56 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/smi-1964238251.html
В беспорядках в Бангладеш за день погибли более 50 человек
В беспорядках в Бангладеш за день погибли более 50 человек - РИА Новости, 05.08.2024
В беспорядках в Бангладеш за день погибли более 50 человек
За сегодняшний день жертвами беспорядков в Бангладеш стали более 50 человек, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T17:39
2024-08-05T17:56
в мире
бангладеш
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. За сегодняшний день жертвами беспорядков в Бангладеш стали более 50 человек, передает агентство Франс Пресс."По меньшей мере 56 человек погибли во время ожесточенных беспорядков в Бангладеш в понедельник", — говорится в публикации.Массовые протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель и усилились накануне, после того как организация "Студенческое движение против дискриминации" объявила о многодневной "акции несотрудничества" с властями. Столкновения студентов, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки, в которых погибли уже несколько сотен человек.На этом фоне премьер-министр Шейх Хасина ушла в отставку. Вместе с сестрой она покинула официальную резиденцию в Дакке и, по информации телеканала NDTV, сейчас находится на индийской авиабазе Хиндон в Газиабаде. Издание Hindu утверждает, что Хасина попросила убежища в Великобритании.Главнокомандующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что в Бангладеш сформируют временное правительство. Тем временем тысячи протестующих штурмовали дворец премьера.Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам Шейх Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость.В 2017-м правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов, но в июне этого года Высокий суд восстановил квоты, удовлетворив требования родственников ветеранов 1971 года. Это спровоцировало новую волну протестов.
https://ria.ru/20240805/khasina-1964124886.html
https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964216033.html
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Кровавые протесты в Бангладеш
Кровавые протесты в Бангладеш
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в мире, бангладеш
В мире, Бангладеш
В беспорядках в Бангладеш за день погибли более 50 человек

СМИ: за день в беспорядках в Бангладеш погибли не менее 56 человек

© AP Photo / Rajib DharАнтиправительственная демонстрация в Бангладеш
Антиправительственная демонстрация в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Rajib Dhar
Антиправительственная демонстрация в Бангладеш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. За сегодняшний день жертвами беспорядков в Бангладеш стали более 50 человек, передает агентство Франс Пресс.
"По меньшей мере 56 человек погибли во время ожесточенных беспорядков в Бангладеш в понедельник", — говорится в публикации.
Массовые протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель и усилились накануне, после того как организация "Студенческое движение против дискриминации" объявила о многодневной "акции несотрудничества" с властями. Столкновения студентов, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки, в которых погибли уже несколько сотен человек.
На этом фоне премьер-министр Шейх Хасина ушла в отставку. Вместе с сестрой она покинула официальную резиденцию в Дакке и, по информации телеканала NDTV, сейчас находится на индийской авиабазе Хиндон в Газиабаде. Издание Hindu утверждает, что Хасина попросила убежища в Великобритании.
Главнокомандующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что в Бангладеш сформируют временное правительство. Тем временем тысячи протестующих штурмовали дворец премьера.
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Премьер Бангладеш ушла в отставку из-за беспорядков, пишут СМИ
Вчера, 12:22
Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам Шейх Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость.
В 2017-м правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов, но в июне этого года Высокий суд восстановил квоты, удовлетворив требования родственников ветеранов 1971 года. Это спровоцировало новую волну протестов.
Столкновения студентов с полицией во время акции протеста в Дакке, Бангладеш - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Беспорядки в Бангладеш могут затронуть интересы России, считают эксперты
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В миреБангладеш
 
 
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