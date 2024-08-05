https://ria.ru/20240805/smi-1964195940.html

В Бангладеш демонстранты попытались снести памятник отцу премьера Хасины

В Бангладеш демонстранты попытались снести памятник отцу премьера Хасины - РИА Новости, 05.08.2024

В Бангладеш демонстранты попытались снести памятник отцу премьера Хасины

Протестующие в Бангладеш пытаются снести памятник Муджибуру Рахману, первому главе государства и отцу ушедшей в отставку премьера Шейх Хасины, сообщает портал... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T15:36

2024-08-05T15:36

2024-08-05T19:04

в мире

бангладеш

дакка (город)

шейх хасина

беспорядки в бангладеш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964256568_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_9dd1c28aa96c72400f231e682b4fcac3.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Протестующие в Бангладеш пытаются снести памятник Муджибуру Рахману, первому главе государства и отцу ушедшей в отставку премьера Шейх Хасины, сообщает портал Daily Observer. "Скульптура отца нации... Муджибура Рахмана... в столице Дакке сносится. Около 15.30 (12.30 мск) в понедельник была замечена группа людей, пытавшихся разбить скульптуру кувалдами", - говорится в статье. Отмечается, что памятник был открыт в ноябре прошлого года. Ранее премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку. Позднее телеканал добавил, что экс-премьер прибыла в индийский город Агартала. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников властей переросли в беспорядки. Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями по всей стране.

https://ria.ru/20240805/bangladesh-1964141157.html

бангладеш

дакка (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бангладеш, дакка (город), шейх хасина, беспорядки в бангладеш