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В Бангладеш демонстранты попытались снести памятник отцу премьера Хасины
В Бангладеш демонстранты попытались снести памятник отцу премьера Хасины - РИА Новости, 05.08.2024
В Бангладеш демонстранты попытались снести памятник отцу премьера Хасины
Протестующие в Бангладеш пытаются снести памятник Муджибуру Рахману, первому главе государства и отцу ушедшей в отставку премьера Шейх Хасины, сообщает портал... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:36
2024-08-05T15:36
2024-08-05T19:04
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Протестующие в Бангладеш пытаются снести памятник Муджибуру Рахману, первому главе государства и отцу ушедшей в отставку премьера Шейх Хасины, сообщает портал Daily Observer. "Скульптура отца нации... Муджибура Рахмана... в столице Дакке сносится. Около 15.30 (12.30 мск) в понедельник была замечена группа людей, пытавшихся разбить скульптуру кувалдами", - говорится в статье. Отмечается, что памятник был открыт в ноябре прошлого года. Ранее премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку. Позднее телеканал добавил, что экс-премьер прибыла в индийский город Агартала. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников властей переросли в беспорядки. Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями по всей стране.
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в мире, бангладеш, дакка (город), шейх хасина, беспорядки в бангладеш
В мире, Бангладеш, Дакка (город), Шейх Хасина, Беспорядки в Бангладеш
В Бангладеш демонстранты попытались снести памятник отцу премьера Хасины
DO: демонстранты в Бангладеш пытаются снести памятник отцу премьера Хасины
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Протестующие в Бангладеш пытаются снести памятник Муджибуру Рахману, первому главе государства и отцу ушедшей в отставку премьера Шейх Хасины, сообщает портал
Daily Observer.
"Скульптура отца нации... Муджибура Рахмана... в столице Дакке
сносится. Около 15.30 (12.30 мск) в понедельник была замечена группа людей, пытавшихся разбить скульптуру кувалдами", - говорится в статье.
Отмечается, что памятник был открыт в ноябре прошлого года.
Ранее премьер министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку. Позднее телеканал добавил, что экс-премьер прибыла в индийский город Агартала.
Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников властей переросли в беспорядки.
Правительство Бангладеш ввело в действие в Дакке и других городах страны комендантский час с 18.00 местного времени (15.00 мск) и до особого распоряжения. Понедельник, вторник и среда начинающейся недели объявлены выходными днями по всей стране.