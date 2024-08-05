https://ria.ru/20240805/smertnost-1964113087.html

На Украине смертность превысила рождаемость в три раза

На Украине смертность превысила рождаемость в три раза - РИА Новости, 05.08.2024

На Украине смертность превысила рождаемость в три раза

Смертность на Украине превышает рождаемость в три раза, сообщил в понедельник украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T11:48

2024-08-05T11:48

2024-08-05T11:48

в мире

украина

элла либанова

николай азаров (политик)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Смертность на Украине превышает рождаемость в три раза, сообщил в понедельник украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных. "В данный момент на одного новорожденного гражданина приходится трое умерших", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ресурса - "Опендатамедиа". При этом, аналитики ресурса заявили, что в 2018-2020 годах на соотношение родившихся и умерших было один к двум. Как сообщается в материале, рождаемость на Украине за год упала на 9%, судя по показателям за первые шесть месяцев 2024 года. С февраля 2022 года смертность на Украине выросла в полтора раза, сообщили аналитики. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить самое большее 35 миллионов человек. В апреле украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза.

https://ria.ru/20240129/katastrofa-1924050602.html

https://ria.ru/20240713/naselenie-1959474352.html

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в мире, украина, элла либанова, николай азаров (политик)