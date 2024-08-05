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Сийярто заявил, что кризис на Ближнем Востоке находится на грани эскалации

Сийярто заявил, что кризис на Ближнем Востоке находится на грани эскалации - РИА Новости, 05.08.2024

Сийярто заявил, что кризис на Ближнем Востоке находится на грани эскалации

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел телефонные разговоры с главами МИД Израиля и Ирана, по итогам... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T18:49

2024-08-05T18:49

2024-08-05T18:49

в мире

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иран

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петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 5 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел телефонные разговоры с главами МИД Израиля и Ирана, по итогам которых подтвердилось, что кризисная ситуация на Ближнем Востоке находится на грани эскалации. "Сегодня я говорил по телефону с израильским коллегой Исраэлем Кацем и иранским коллегой Али Багери Кяни, разговоры с которыми, к сожалению, еще раз подтвердили, что мы находимся на грани", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.По его словам, позиция Венгрии заключается в том, чтобы не допустить, еще одну атаку на Израиль, как в октябре прошлого года, но в то же время необходимо сделать все, чтобы предотвратить начало крупной региональной войны. Если нынешний кризис на Ближнем Востоке распространится на территорию еще одной страны, он на этом не остановится, в этом случае конфликт может легко перерасти в региональную войну, которая может представлять угрозу глобальной безопасности в целом, подчеркнул Сийярто, призвав международное сообщество сконцентрироваться на предотвращении эскалации. В среду на минувшей неделе палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе. Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964182489.html

https://ria.ru/20240804/usloviya-1964036304.html

https://ria.ru/20240801/medvedev-1963322697.html

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в мире, израиль, иран, тегеран (город), исмаил хания, петер сийярто, исраэль кац, хамас, оон