https://ria.ru/20240805/shveytsariya-1964246819.html

СМИ: Швейцария стала чаще отказывать украинцам в предоставлении убежища

СМИ: Швейцария стала чаще отказывать украинцам в предоставлении убежища - РИА Новости, 05.08.2024

СМИ: Швейцария стала чаще отказывать украинцам в предоставлении убежища

Правительство Швейцарии стало чаще отказывать украинцам в предоставлении убежища, сообщает портал швейцарской газеты Tages-Anzeiger со ссылкой на госсекретариат РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T18:15

2024-08-05T18:15

2024-08-05T18:15

в мире

швейцария

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941497541_0:86:3077:1817_1920x0_80_0_0_fc0b3b6bbee20606e61a13de5d2dd001.jpg

ЖЕНЕВА, 5 авг - РИА Новости. Правительство Швейцарии стало чаще отказывать украинцам в предоставлении убежища, сообщает портал швейцарской газеты Tages-Anzeiger со ссылкой на госсекретариат Швейцарии по миграции (SEM). "Все больше заявок на предоставление убежища отклоняются", - приводит издание цитату представителя швейцарского госсекретариата по миграции. Уточняется, что только в мае текущего года отказ получили 170 человек - это больше, чем когда-либо прежде. Издание отмечает, что с начала украинского конфликта правительство Швейцарии отказало в предоставлении статуса категории S (особый миграционный статус, позволяющий получить временный вид на жительство в Швейцарии сроком на один год, который можно будет продлевать, пока длится конфликт) в общей сложности в 2 500 случаях. Как поясняет издание, те, кому отказали, либо не имели права на такой статус, либо у них уже были альтернативные варианты убежища в других странах. Помимо этого, по данным издания, на сегодняшний день SEM аннулировал статус S в 104 случаях - когда были основания полагать, что заявители получили защиту, предоставив ложную информацию, или скрыли важные факты. Статус также может быть отозван у тех, кто совершает уголовные преступления, совершает запрещенные поездки домой или пребывает в третьих странах. Отмечается также, что количество заявок на получение статуса S уже некоторое время снижается. Так, по информации портала, в июне текущего года было подано чуть менее 1 200 заявлений. Всего, по данным издания, в настоящее время в Швейцарии находится около 66 000 украинских беженцев.

https://ria.ru/20240729/zapad-1962228839.html

https://ria.ru/20240624/bezhentsy-1955133485.html

https://ria.ru/20240731/bezhentsy-1963239535.html

швейцария

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швейцария, украина