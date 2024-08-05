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Российский фрегат не пустят в порт французского Гранвиля - РИА Новости, 05.08.2024
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12:15 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/shtandart-1964120126.html
Российский фрегат не пустят в порт французского Гранвиля
Российский фрегат не пустят в порт французского Гранвиля - РИА Новости, 05.08.2024
Российский фрегат не пустят в порт французского Гранвиля
Российский фрегат "Штандарт" не сможет зайти в порт французского Гранвиля, куда он направляется на фестиваль из Испании, как и в любой другой европейский порт,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T12:15
2024-08-05T12:15
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ПАРИЖ, 5 авг - РИА Новости. Российский фрегат "Штандарт" не сможет зайти в порт французского Гранвиля, куда он направляется на фестиваль из Испании, как и в любой другой европейский порт, из-за санкций ЕС, сообщили в префектуре департамента Манш РИА Новости. "Согласно европейским решениям, "Штандарт" не может заходить в европейские порты", - сообщили в пресс-службе префектуры на вопрос, сможет ли фрегат пришвартоваться в порту города Гранвиль. Ранее капитан корабля Владимир Мартусь сообщил РИА Новости, что фрегат намерен принять участие в морском фестивале в городе Гранвиль в регионе Нормандия на севере Франции в августе. Фестиваль под названием "Рабочие паруса" (Voiles de travail) пройдет с 21 по 25 августа, и, по словам капитана, российский фрегат, который участвовал в нем и раньше, должен стать одним из главных экспонатов. Капитан объяснил, что вопрос применения европейских санкций находится в ведении префекта, отметив, что команда надеется на отсутствие препятствий с его стороны. Ранее порты Франции и Испании не пустили "Штандарт" и не предоставили ему возможности пополнить запасы. Префектура французского департамента Финистер запретила фрегату вход в порты после того, как в санкции ЕС против РФ была добавлена формулировка о "копиях исторических судов", которым является фрегат. Морякам помешали участвовать в международном фестивале парусных судов в Бресте и не дали войти в порт даже для снабжения. Команда обжаловала решение префекта в Верховном суде Франции, но рассмотрение дела займет минимум четыре месяца. Команда корабля также запустила петицию на сайте change.org с призывом к Совету Европы помочь защитить фрегат как часть мирового культурного наследия и исключить его из-под действия европейских санкций, разрешив ему вход в порты. Ее подписали уже почти пять с половиной тысяч человек, в комментариях к ней люди выражают поддержку команде, отмечая, что санкции "несправедливы" и "позорны".
https://ria.ru/20240723/fregat_shtandart-1961361415.html
https://ria.ru/20240714/fregat-1959508782.html
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в мире, франция, нормандия, испания, евросоюз, совет европы
В мире, Франция, Нормандия, Испания, Евросоюз, Совет Европы
Российский фрегат не пустят в порт французского Гранвиля

Власти: фрегат "Штандарт" не сможет зайти в порт Гранвиля из-за санкций ЕС

© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкФрегат "Штандарт"
Фрегат Штандарт - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Иван Секретарев
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Фрегат "Штандарт". Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 авг - РИА Новости. Российский фрегат "Штандарт" не сможет зайти в порт французского Гранвиля, куда он направляется на фестиваль из Испании, как и в любой другой европейский порт, из-за санкций ЕС, сообщили в префектуре департамента Манш РИА Новости.
«
"Согласно европейским решениям, "Штандарт" не может заходить в европейские порты", - сообщили в пресс-службе префектуры на вопрос, сможет ли фрегат пришвартоваться в порту города Гранвиль.
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Ранее капитан корабля Владимир Мартусь сообщил РИА Новости, что фрегат намерен принять участие в морском фестивале в городе Гранвиль в регионе Нормандия на севере Франции в августе. Фестиваль под названием "Рабочие паруса" (Voiles de travail) пройдет с 21 по 25 августа, и, по словам капитана, российский фрегат, который участвовал в нем и раньше, должен стать одним из главных экспонатов.
Капитан объяснил, что вопрос применения европейских санкций находится в ведении префекта, отметив, что команда надеется на отсутствие препятствий с его стороны.
Ранее порты Франции и Испании не пустили "Штандарт" и не предоставили ему возможности пополнить запасы.
Префектура французского департамента Финистер запретила фрегату вход в порты после того, как в санкции ЕС против РФ была добавлена формулировка о "копиях исторических судов", которым является фрегат. Морякам помешали участвовать в международном фестивале парусных судов в Бресте и не дали войти в порт даже для снабжения. Команда обжаловала решение префекта в Верховном суде Франции, но рассмотрение дела займет минимум четыре месяца.
Команда корабля также запустила петицию на сайте change.org с призывом к Совету Европы помочь защитить фрегат как часть мирового культурного наследия и исключить его из-под действия европейских санкций, разрешив ему вход в порты. Ее подписали уже почти пять с половиной тысяч человек, в комментариях к ней люди выражают поддержку команде, отмечая, что санкции "несправедливы" и "позорны".
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