https://ria.ru/20240805/shebekino-1964109650.html

При обстреле Шебекино пострадала женщина

При обстреле Шебекино пострадала женщина - РИА Новости, 05.08.2024

При обстреле Шебекино пострадала женщина

Женщина получила осколочные ранения в ногу при обстреле со стороны Украины города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T11:36

2024-08-05T11:36

2024-08-05T11:41

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальный репортаж

происшествия

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БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения в ногу при обстреле со стороны Украины города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрелом ВСУ город Шебекино. По предварительной информации, ранен один человек - у женщины множественные слепые осколочные ранения ноги. Бригадой СМП пострадавшая доставляется в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков. Глава области добавил, что в четырех многоквартирных домах повреждены остекление и фасады, также осколками посечены два автомобиля. Как подчеркнул губернатор, администрация начала подомовой обход. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

шебекино

белгородская область

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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия