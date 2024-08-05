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Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбами
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбами - РИА Новости, 05.08.2024
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбами
Тренировки со стрельбой из стрелкового оружия пройдут вечером в понедельник в бухтах Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T20:44
2024-08-05T20:44
2024-08-05T20:44
севастополь
михаил развожаев
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Тренировки со стрельбой из стрелкового оружия пройдут вечером в понедельник в бухтах Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Ориентировочно до 22.00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал Развожаев.
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севастополь, михаил развожаев, россия, черноморский флот вмф россии
Севастополь, Михаил Развожаев, Россия, Черноморский флот ВМФ России
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбами
Развожаев: в бухтах Севастополя проходят тренировки расчетов ППДО со стрельбой