https://ria.ru/20240805/sanktsii-1964086787.html

ЕС расширил санкции против Белоруссии

ЕС расширил санкции против Белоруссии - РИА Новости, 05.08.2024

ЕС расширил санкции против Белоруссии

Евросоюз расширил санкционные списки против Белоруссии, добавив в него представителей правоохранительной системы страны, следует из заявления, распространенного РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T10:33

2024-08-05T10:33

2024-08-05T10:33

в мире

белоруссия

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БРЮССЕЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Евросоюз расширил санкционные списки против Белоруссии, добавив в него представителей правоохранительной системы страны, следует из заявления, распространенного Советом ЕС."Сегодня Совет принял решение о введении ограничительных мер в отношении еще 28 лиц за их роль в продолжающихся внутренних репрессиях и нарушениях прав человека в Белоруссии", - сказано в заявлении.В частности, под новые санкции попадают два заместителя начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) министерства внутренних дел Белоруссии, которых обвиняют в политических преследованиях в Белоруссии.Кроме того, в новые санкции включены различные представители судебной системы, а именно прокуроры и судьи, которых в ЕС обвиняют в якобы вынесении политически мотивированных приговоров.В целом ограничительные меры ЕС против Белоруссии теперь распространяются на 261 физическое лицо и 37 организаций.Лица, названные сегодня, подпадают под заморозку активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им доступ к средствам. Физическим лицам также запрещены поездки, что не позволяет им въезжать или следовать транзитом через территории ЕС, сказано в заявлении.

https://ria.ru/20240804/sanktsii-1964009327.html

https://ria.ru/20240523/es-1947802108.html

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в мире, белоруссия