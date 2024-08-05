https://ria.ru/20240805/rt-1964157664.html

RT проведет фестиваль документального кино о героях СВО в Дагестане

RT проведет фестиваль документального кино о героях СВО в Дагестане - РИА Новости, 05.08.2024

RT проведет фестиваль документального кино о героях СВО в Дагестане

Телеканал RT проведет II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" в Дагестане с 4 по 6 сентября, сообщает пресс-служба канала. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T13:48

2024-08-05T13:48

2024-08-05T13:48

специальная военная операция на украине

шамиль басаев

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Телеканал RT проведет II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" в Дагестане с 4 по 6 сентября, сообщает пресс-служба канала. В программе фестиваля будут фильмы о героях специальной военной операции: военных, медиках, волонтёрах, военкорах, деятелях культуры. Это ленты не только телеканала RT, но и независимых документалистов и военкоров российских федеральных каналов. Также состоятся встречи с авторами и героями фильмов, запланированы дискуссии и круглые столы с экспертами и лидерами общественного мнения. "Телеканал RT совместно с правительством Республики Дагестан проведёт II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев". Фестиваль пройдет с 4 по 6 сентября в Кумыкском театре имени Салаватова в Махачкале", - говорится в сообщении. Отмечается, что в программу фестиваля войдут и фильмы о событиях 1999 года, когда 7 августа боевики во главе с Шамилем Басаевым и Хаттабом атаковали Дагестан, эти события привели к началу Второй чеченской войны. Показы фильмов о подвиге народа Дагестана приурочены к 25-летней годовщине разгрома международных бандформирований.

https://ria.ru/20240730/premiya-1962964526.html

https://ria.ru/20240724/rt-1961803492.html

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шамиль басаев