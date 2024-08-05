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RT проведет фестиваль документального кино о героях СВО в Дагестане - РИА Новости, 05.08.2024
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13:48 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/rt-1964157664.html
RT проведет фестиваль документального кино о героях СВО в Дагестане
RT проведет фестиваль документального кино о героях СВО в Дагестане - РИА Новости, 05.08.2024
RT проведет фестиваль документального кино о героях СВО в Дагестане
Телеканал RT проведет II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" в Дагестане с 4 по 6 сентября, сообщает пресс-служба канала. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T13:48
2024-08-05T13:48
специальная военная операция на украине
шамиль басаев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Телеканал RT проведет II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" в Дагестане с 4 по 6 сентября, сообщает пресс-служба канала. В программе фестиваля будут фильмы о героях специальной военной операции: военных, медиках, волонтёрах, военкорах, деятелях культуры. Это ленты не только телеканала RT, но и независимых документалистов и военкоров российских федеральных каналов. Также состоятся встречи с авторами и героями фильмов, запланированы дискуссии и круглые столы с экспертами и лидерами общественного мнения. "Телеканал RT совместно с правительством Республики Дагестан проведёт II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев". Фестиваль пройдет с 4 по 6 сентября в Кумыкском театре имени Салаватова в Махачкале", - говорится в сообщении. Отмечается, что в программу фестиваля войдут и фильмы о событиях 1999 года, когда 7 августа боевики во главе с Шамилем Басаевым и Хаттабом атаковали Дагестан, эти события привели к началу Второй чеченской войны. Показы фильмов о подвиге народа Дагестана приурочены к 25-летней годовщине разгрома международных бандформирований.
https://ria.ru/20240730/premiya-1962964526.html
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шамиль басаев
Специальная военная операция на Украине, Шамиль Басаев
RT проведет фестиваль документального кино о героях СВО в Дагестане

В Дагестане пройдет фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Церемония открытия Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев"
Выставка Россия. Церемония открытия Международного фестиваля документального кино RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка "Россия". Церемония открытия Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев". Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Телеканал RT проведет II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" в Дагестане с 4 по 6 сентября, сообщает пресс-служба канала.
В программе фестиваля будут фильмы о героях специальной военной операции: военных, медиках, волонтёрах, военкорах, деятелях культуры. Это ленты не только телеканала RT, но и независимых документалистов и военкоров российских федеральных каналов. Также состоятся встречи с авторами и героями фильмов, запланированы дискуссии и круглые столы с экспертами и лидерами общественного мнения.
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"Телеканал RT совместно с правительством Республики Дагестан проведёт II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев". Фестиваль пройдет с 4 по 6 сентября в Кумыкском театре имени Салаватова в Махачкале", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в программу фестиваля войдут и фильмы о событиях 1999 года, когда 7 августа боевики во главе с Шамилем Басаевым и Хаттабом атаковали Дагестан, эти события привели к началу Второй чеченской войны. Показы фильмов о подвиге народа Дагестана приурочены к 25-летней годовщине разгрома международных бандформирований.
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