RT проведет фестиваль документального кино о героях СВО в Дагестане
В Дагестане пройдет фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Церемония открытия Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев"
© Фотохост-агентство РИА Новости
Выставка "Россия". Церемония открытия Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев". Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Телеканал RT проведет II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" в Дагестане с 4 по 6 сентября, сообщает пресс-служба канала.
В программе фестиваля будут фильмы о героях специальной военной операции: военных, медиках, волонтёрах, военкорах, деятелях культуры. Это ленты не только телеканала RT, но и независимых документалистов и военкоров российских федеральных каналов. Также состоятся встречи с авторами и героями фильмов, запланированы дискуссии и круглые столы с экспертами и лидерами общественного мнения.
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"Телеканал RT совместно с правительством Республики Дагестан проведёт II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев". Фестиваль пройдет с 4 по 6 сентября в Кумыкском театре имени Салаватова в Махачкале", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в программу фестиваля войдут и фильмы о событиях 1999 года, когда 7 августа боевики во главе с Шамилем Басаевым и Хаттабом атаковали Дагестан, эти события привели к началу Второй чеченской войны. Показы фильмов о подвиге народа Дагестана приурочены к 25-летней годовщине разгрома международных бандформирований.
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