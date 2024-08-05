Рейтинг@Mail.ru
Скандальному блогеру грозит ампутация ноги, узнали СМИ - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 05.08.2024 (обновлено: 14:19 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/rossiya-1964166946.html
Скандальному блогеру грозит ампутация ноги, узнали СМИ
Скандальному блогеру грозит ампутация ноги, узнали СМИ - РИА Новости, 05.08.2024
Скандальному блогеру грозит ампутация ноги, узнали СМИ
В течение суток врачи примут решение об ампутации ноги блогера Эдварда Билла, пишет RT. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:14
2024-08-05T14:19
происшествия
москва
одинцово
гибдд мвд рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768376422_0:228:2956:1891_1920x0_80_0_0_37ab79ad7ca3038087c73de2732b6798.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В течение суток врачи примут решение об ампутации ноги блогера Эдварда Билла, пишет RT."Врач высокой квалификации с большим стажем, по словам друзей, дословно сказал: "Если в ближайшие сутки-двое не будет процесса заживления, перед Эдвардом Биллом встанет вопрос выбора между жизнью и ногой". Его могут поставить перед фактом: или соглашайся на это, или мы не гарантируем, что ты выживешь"", — приводит издание слова адвоката Била Хамзата Шаро.Блогер сломал ногу в мае при падении с самоката. Спустя два месяца Мещанский суд Москвы арестовал его на 13 суток за мелкое хулиганство — за поездку на самокате в подмосковном Одинцово в одежде, похожей на форму сотрудника ГАИ. Позднее, в том же месяце, Никулинский суд Москвы назначил Билу еще 14 суток ареста за драку в центре столицы, которую он спровоцировал в форме полицейского. По информации RT, в этот период на месте перелома началось нагноение.Бил - виновник резонансного ДТП, случившегося в апреле 2021 года в центре Москвы. За рулем спорткара AudiRS6 он выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудница аппарата Госдумы. Суд отправил Била в колонию на 1 год и 2 месяца.
https://ria.ru/20240205/bil-1925520258.html
москва
одинцово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768376422_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eddd05037afd51672935108a98d014ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, одинцово, гибдд мвд рф, госдума рф
Происшествия, Москва, Одинцово, ГИБДД МВД РФ, Госдума РФ
Скандальному блогеру грозит ампутация ноги, узнали СМИ

RT: блогеру Эдварду Билу могут ампутировать ногу

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВидеоблогер Эдвард Бил у Пресненского районного суда города Москвы
Видеоблогер Эдвард Бил у Пресненского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Видеоблогер Эдвард Бил у Пресненского районного суда города Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В течение суток врачи примут решение об ампутации ноги блогера Эдварда Билла, пишет RT.
"Врач высокой квалификации с большим стажем, по словам друзей, дословно сказал: "Если в ближайшие сутки-двое не будет процесса заживления, перед Эдвардом Биллом встанет вопрос выбора между жизнью и ногой". Его могут поставить перед фактом: или соглашайся на это, или мы не гарантируем, что ты выживешь"", — приводит издание слова адвоката Била Хамзата Шаро.
Блогер сломал ногу в мае при падении с самоката. Спустя два месяца Мещанский суд Москвы арестовал его на 13 суток за мелкое хулиганство — за поездку на самокате в подмосковном Одинцово в одежде, похожей на форму сотрудника ГАИ. Позднее, в том же месяце, Никулинский суд Москвы назначил Билу еще 14 суток ареста за драку в центре столицы, которую он спровоцировал в форме полицейского. По информации RT, в этот период на месте перелома началось нагноение.
Бил - виновник резонансного ДТП, случившегося в апреле 2021 года в центре Москвы. За рулем спорткара AudiRS6 он выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудница аппарата Госдумы. Суд отправил Била в колонию на 1 год и 2 месяца.
Видеоблогер Эдвард Бил (Эдуард Биль), устроивший крупное ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Оскорбленный поведением блогера Била потребовал с него компенсацию
5 февраля, 16:44
 
ПроисшествияМоскваОдинцовоГИБДД МВД РФГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала