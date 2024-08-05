Скандальному блогеру грозит ампутация ноги, узнали СМИ
RT: блогеру Эдварду Билу могут ампутировать ногу
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВидеоблогер Эдвард Бил у Пресненского районного суда города Москвы
Видеоблогер Эдвард Бил у Пресненского районного суда города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В течение суток врачи примут решение об ампутации ноги блогера Эдварда Билла, пишет RT.
"Врач высокой квалификации с большим стажем, по словам друзей, дословно сказал: "Если в ближайшие сутки-двое не будет процесса заживления, перед Эдвардом Биллом встанет вопрос выбора между жизнью и ногой". Его могут поставить перед фактом: или соглашайся на это, или мы не гарантируем, что ты выживешь"", — приводит издание слова адвоката Била Хамзата Шаро.
Блогер сломал ногу в мае при падении с самоката. Спустя два месяца Мещанский суд Москвы арестовал его на 13 суток за мелкое хулиганство — за поездку на самокате в подмосковном Одинцово в одежде, похожей на форму сотрудника ГАИ. Позднее, в том же месяце, Никулинский суд Москвы назначил Билу еще 14 суток ареста за драку в центре столицы, которую он спровоцировал в форме полицейского. По информации RT, в этот период на месте перелома началось нагноение.
Бил - виновник резонансного ДТП, случившегося в апреле 2021 года в центре Москвы. За рулем спорткара AudiRS6 он выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудница аппарата Госдумы. Суд отправил Била в колонию на 1 год и 2 месяца.