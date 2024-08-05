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В России за сутки потушили 49 природных пожаров
В России за сутки потушили 49 природных пожаров - РИА Новости, 05.08.2024
В России за сутки потушили 49 природных пожаров
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 49 природных пожаров на площади 27,9 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T08:41
2024-08-05T08:41
2024-08-05T08:41
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 49 природных пожаров на площади 27,9 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 04.08.2024 года в 16 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 49 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 27 924 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи пятницы на территории РФ было 168 лесных пожаров на площади 775 728 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действовало 56 пожаров на 510 984 гектарах.
https://ria.ru/20240628/mchs-1956003020.html
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 49 природных пожаров
Авиалесоохрана: в России потушили 49 природных пожаров на 27 тысячах гектаров