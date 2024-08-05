https://ria.ru/20240805/rets-1964108749.html

РЭЦ: аналитика платформы "Мой экспорт" помогает в принятии бизнес-решений

РЭЦ: аналитика платформы "Мой экспорт" помогает в принятии бизнес-решений - РИА Новости, 05.08.2024

РЭЦ: аналитика платформы "Мой экспорт" помогает в принятии бизнес-решений

Ответы на вопросы о том, на каких зарубежных рынках российский продукт будет востребован, какова текущая конъюнктура спроса, какие возможности и ограничения... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T11:34

2024-08-05T11:34

2024-08-05T11:34

экономика

технологии

россия

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

бизнес

экспорт

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ответы на вопросы о том, на каких зарубежных рынках российский продукт будет востребован, какова текущая конъюнктура спроса, какие возможности и ограничения нужно учитывать при формировании экспортной стратегии, помогают получить аналитические сервисы на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", которые Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) продолжает совершенствовать, сообщает центр."С первого квартала текущего года в рамках формирования Интерактивной аналитической системы по поддержке принятия решений в сфере ВЭД (СППР) доступна базовая функциональность сервиса "Барьеры и требования рынков". Сейчас введена в эксплуатацию базовая функциональность сервиса, в рамках которого предоставляется информация о ввозных таможенных пошлинах зарубежных стран, а также нетарифных мерах, применяемых иностранными государствами в отношении товаров российского экспорта. Информация о тарифных и нетарифных мерах доступна пользователям в интерактивном формате. В течение 2024 года сервис будет дорабатываться и приобретет еще ряд новых функциональных и визуальных возможностей. Также добавится новый раздел "Сравнение торговых режимов", - говорится в сообщении.В текущем году будет запущен в эксплуатацию второй сервис СППР - "Экспортные ниши". Пользователям будет доступна информация о потенциале наращивания поставок из России в зарубежные страны в ближайшие два-три года. Перспективная ниша представляет собой потенциальный объем дополнительных (к существующему) поставок товаров в целевую страну.Кроме того, на цифровой платформе "Мой экспорт" продолжают функционировать сервис "Поиск рынков сбыта", позволяющий пользователям получить базовые аналитические данные по его продукции, а также 8 аналитических отчетов, предоставляющих информацию в различных разрезах внешней торговли (с учетом действующих ограничений на ее распространение).Также для компаний сегмента МСП будет особенно полезна услуга "Анализ рынка по стандартным критериям с господдержкой", которая доступна на сервисе "Профессионалы экспорта". Услуга оказывается на условиях софинансирования в размере не менее 20% стоимости со стороны субъекта МСП и не более 80% оплачивает ЦПЭ. Воспользовавшись сервисом, компания получает объемное маркетинговое исследование зарубежного рынка. Оно включает информацию о текущих ценах и прогноз их изменения на ближайшие три года, информацию о действующей модели цепочки поставок до конечного потребителя, перечень потенциальных иностранных покупателей товара и оценку их покупательской способности и многое другое."В принятии экспортером бизнес-решения о выходе в новую страну с российским товаром/услугой ключевую роль играет информация о целевом рынке. Уникальный сервис в области ВЭД "Мой экспорт" предоставляет российскому бизнесу возможность получить аналитическое исследование, адресно сфокусированное именно на его конкретном продукте в той или иной стране или регионе мира. Благодаря аналитическим сервисам, предоставляемым на платформе, экспортеры получат исследование о потенциальных потребителях и их предпочтениях, конкурентоспособности российского продукта на целевом рынке, тенденциях рынка и динамике отрасли, каналах продвижения продукции и барьерах на этом пути. Это, в свою очередь, должно содействовать компании в принятии обоснованного решения о выборе бизнес-модели и зарубежных партнеров. Аналитическое исследование становится в итоге тем инструментом, который поможет выстроить стратегию экспортного проекта, ставить реалистичные цели, а значит, минимизировать собственные риски", - рассказал директор по экспортной политике и анализу РЭЦ Михаил Снег.Помимо услуги с господдержкой на сервисе "Профессионалы экспорта" есть и платная аналитика. Ее подготовкой занимаются проверенные российские и международные подрядчики. Сейчас доступны четыре услуги: "Анализ рынка по стандартным критериям", "Исследование по выбору страны поставки", "Справка по экспортным барьерам и условиям доступа на рынок", "Полевое (первичное) исследование розничного рынка".Например, можно провести первичное маркетинговое исследование именно той продукции или товара, которые экспортер собирается поставлять на зарубежный целевой рынок. Экспортер может сам выбрать исполнителя услуги, а все результаты пользователь получит в виде отчетов.Экспортеры регулярно обращаются за аналитическими исследованиями, например, Ставропольский экспортер "Иррико-Холдинг", который занимается интенсивным растениеводством и овощеводством. Компания получила услугу "Анализ рынка по стандартным критериям" и поделилась своими ожиданиями и результатами."Одной из актуальных задач для нас было оценить экспортный потенциал по ряду сельскохозяйственных культур в некоторых регионах. Важно было понять возможности их производства для поставок за рубеж и востребованность на тех или иных международных рынках. После получения услуги на сервисе "Профессионалы экспорта" у нас появились аргументы для развития определенных направлений, база для принятия решений и прогнозная аналитика неизвестных нам рынков. Теперь мы работаем на основе фактов, а не гипотез, это страховка от ошибок", - рассказала руководитель отдела маркетинга холдинга Мария Кристал.Как отметили в РЭЦ, на сервисе "Профессионалы экспорта" предоставляют свои услуги аккредитованные бизнес-партнеры Российского экспортного центра. При этом каждый партнер проверяется не только на предмет безопасности взаимодействия, но и на наличие достаточного практического опыта и соответствующей квалификации. В настоящий момент пул аккредитованных партнеров уже насчитывает более 500 провайдеров по девяти направлениям поддержки для различных этапов экспортного цикла, включая аналитические услуги, поиск партнера, логистическое и таможенное сопровождение, e-commerce, и др.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), бизнес, экспорт