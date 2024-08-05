https://ria.ru/20240805/renovatsiya-1963962445.html

Ефимов: в Москве по реновации расселили свыше 730 домов

Ефимов: в Москве по реновации расселили свыше 730 домов - РИА Новости, 05.08.2024

Ефимов: в Москве по реновации расселили свыше 730 домов

В Москве со старта программы реновации полностью расселили более 730 домов, причем только с начала 2024 года в новостройки переехали почти 30 тысяч жителей из... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T10:06

2024-08-05T10:06

2024-08-05T10:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Москве со старта программы реновации полностью расселили более 730 домов, причем только с начала 2024 года в новостройки переехали почти 30 тысяч жителей из 162 устаревших домов, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."С начала реализации программы реновации полностью расселены 733 дома, 162 из них – в этом году. Большинство домов после расселения подлежат сносу, так как на их месте предусмотрено строительство нового жилья и социальной инфраструктуры. В настоящий момент в городе уже снесен 461 старый дом, на их месте возводят 115 жилых комплексов", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Заммэра отметил, что всего за время реализации программы реновации под заселение москвичей передали 16 новых домов, построенных на месте снесенных зданий старого фонда."Среди административных округов лидером по количеству полностью расселенных зданий за все время реализации программы реновации стал юго-восток столицы – здесь переехали в новые квартиры жители 123 многоквартирных домов", – указал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, добавив, что на востоке столицы расселили 103 дома, а на западе – 90.В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что равнозначные квартиры уже получили почти 122,8 тысячи москвичей из расселенных домов."Так, на юго-востоке столицы жилье получили около 22,7 тысячи человек, на востоке – более 15,7 тысячи, а на севере – свыше 15,2 тысячи", – отметил он.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что за семь лет по реновации ввели в эксплуатацию 322 новостройки, а срок расселения в среднем уменьшился почти в два раза – до 5,5–6 месяцев.Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, касается порядка 1 миллиона жителей столицы и предусматривается расселение 5176 домов. В 2023 году по программе в новые дома переселилось более 47 тысяч человек.

https://ria.ru/20240803/efimov-1963796880.html

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