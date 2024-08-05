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Федорищев обсудил с министром спорта РФ планы по развитию отрасли в регионе - РИА Новости, 05.08.2024
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18:32 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/razvitie-1964249887.html
Федорищев обсудил с министром спорта РФ планы по развитию отрасли в регионе
Федорищев обсудил с министром спорта РФ планы по развитию отрасли в регионе - РИА Новости, 05.08.2024
Федорищев обсудил с министром спорта РФ планы по развитию отрасли в регионе
В понедельник врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым, который прибыл в регион с рабочим... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T18:32
2024-08-05T18:32
самарская область
вячеслав федорищев
михаил дегтярев
самара
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В понедельник врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым, который прибыл в регион с рабочим визитом, сообщает пресс-служба регионального правительства. Стороны обсудили вопросы развития сферы физкультуры и спорта в Самарской области, реализации федерального проекта "Спорт-норма жизни" и региональной программы "Мастер спорта", решения существующих в отрасли проблем. Федорищев подчеркнул, что спорт в Самарской области находится на высоких позициях, в регионе много любителей спорта и успешных профессиональных атлетов. Для того, чтобы придать новый импульс развитию отрасли, была разработана региональная программа "Мастер спорта". "По согласованию с вами мы подготовили региональную программу "Мастер спорта". Она про то, чтобы создать такие условия развития и мотивации, чтобы каждый житель Самарской области в любом возрасте мог получить возможность стать мастером спорта", - цитирует пресс-служба главу региона. Руководитель Самарской области добавил, что комплексная программа "Мастер спорта" содержит различные направления, включая поддержку спортсменов, спортивных организаций, развитие инфраструктуры. Особое внимание уделено тренерским кадрам. "Мы знаем, что очень важно сформировать такую команду тренеров, чтобы у детей, у всех, кто хочет заниматься профессиональным спортом, были лучшие наставники. Они у нас в Самарской области есть. Мы будем поддерживать тренеров, расширять поддержку, чтобы люди, которые приняли решение стать тренером, чувствовали себя уверенно", - сказал он. Министр спорта РФ отметил, что сейчас ведется разработка федеральной программы "Земский тренер". После ее утверждения у субъектов страны появятся дополнительные возможности по привлечению наставников для работы в сельских территориях, говорится в сообщении. В ходе встречи глава Самарской области и министр спорта обсудили вопрос развития спортивной инфраструктуры в регионе. За последние годы в губернии был построен ряд современных объектов, но по-прежнему остается высокая потребность в создании новых спорткомплексов, модернизации устаревших объектов. "Здесь предстоит очень большая работа. Регион будет развивать спортивную инфраструктуру своими ресурсами, но без поддержки федерального министерства спорта мы не обойдемся. Сегодня я вам представлю предложения, которые у нас есть. Мы вместе с вами определим те объекты, которые будут претендовать на получение поддержки от министерства спорта, правительства Российской Федерации", - сказал глава региона. Еще одной темой для обсуждения стала подготовка Самарской области к проведению международного форума "Россия – спортивная держава". После двусторонней встречи Федорищев и Дегтярев посетили два спортивных объекта в Самаре. Они оценили состояние стадионов "Торпедо" и "Локомотив", пообщались с тренерами и спортсменами. Главой Самарской области было принято решение о проведении ремонта стадиона "Локомотив" и модернизации объекта, чтобы улучшить условия для занятий спортсменов.
https://ria.ru/20240801/podrostki-1963467261.html
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самарская область, вячеслав федорищев, михаил дегтярев, самара
Самарская область, Вячеслав Федорищев, Михаил Дегтярев, Самара

Федорищев обсудил с министром спорта РФ планы по развитию отрасли в регионе

© Фото : Правительство Самарской областиФедорищев обсудил с министром спорта РФ планы по развитию отрасли в регионе
Федорищев обсудил с министром спорта РФ планы по развитию отрасли в регионе - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Правительство Самарской области
Федорищев обсудил с министром спорта РФ планы по развитию отрасли в регионе
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В понедельник врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым, который прибыл в регион с рабочим визитом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Стороны обсудили вопросы развития сферы физкультуры и спорта в Самарской области, реализации федерального проекта "Спорт-норма жизни" и региональной программы "Мастер спорта", решения существующих в отрасли проблем.
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Федорищев подчеркнул, что спорт в Самарской области находится на высоких позициях, в регионе много любителей спорта и успешных профессиональных атлетов. Для того, чтобы придать новый импульс развитию отрасли, была разработана региональная программа "Мастер спорта".
"По согласованию с вами мы подготовили региональную программу "Мастер спорта". Она про то, чтобы создать такие условия развития и мотивации, чтобы каждый житель Самарской области в любом возрасте мог получить возможность стать мастером спорта", - цитирует пресс-служба главу региона.
Руководитель Самарской области добавил, что комплексная программа "Мастер спорта" содержит различные направления, включая поддержку спортсменов, спортивных организаций, развитие инфраструктуры. Особое внимание уделено тренерским кадрам.
"Мы знаем, что очень важно сформировать такую команду тренеров, чтобы у детей, у всех, кто хочет заниматься профессиональным спортом, были лучшие наставники. Они у нас в Самарской области есть. Мы будем поддерживать тренеров, расширять поддержку, чтобы люди, которые приняли решение стать тренером, чувствовали себя уверенно", - сказал он.
Министр спорта РФ отметил, что сейчас ведется разработка федеральной программы "Земский тренер". После ее утверждения у субъектов страны появятся дополнительные возможности по привлечению наставников для работы в сельских территориях, говорится в сообщении.
В ходе встречи глава Самарской области и министр спорта обсудили вопрос развития спортивной инфраструктуры в регионе. За последние годы в губернии был построен ряд современных объектов, но по-прежнему остается высокая потребность в создании новых спорткомплексов, модернизации устаревших объектов.
"Здесь предстоит очень большая работа. Регион будет развивать спортивную инфраструктуру своими ресурсами, но без поддержки федерального министерства спорта мы не обойдемся. Сегодня я вам представлю предложения, которые у нас есть. Мы вместе с вами определим те объекты, которые будут претендовать на получение поддержки от министерства спорта, правительства Российской Федерации", - сказал глава региона.
Еще одной темой для обсуждения стала подготовка Самарской области к проведению международного форума "Россия – спортивная держава".
После двусторонней встречи Федорищев и Дегтярев посетили два спортивных объекта в Самаре. Они оценили состояние стадионов "Торпедо" и "Локомотив", пообщались с тренерами и спортсменами. Главой Самарской области было принято решение о проведении ремонта стадиона "Локомотив" и модернизации объекта, чтобы улучшить условия для занятий спортсменов.
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