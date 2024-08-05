https://ria.ru/20240805/rayffayzenbank--1964224978.html
Райффайзенбанк перестал открывать брокерские счета для розничных инвесторов
Райффайзенбанк перестал открывать брокерские счета для розничных инвесторов - РИА Новости, 05.08.2024
Райффайзенбанк перестал открывать брокерские счета для розничных инвесторов
Райффайзенбанк с 26 июля временно приостановил открытие новых брокерских счетов для розничных инвесторов, старые счета обслуживаются как обычно, следует из... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:59
2024-08-05T16:59
2024-08-05T17:00
экономика
райффайзенбанк
россия
европейский центральный банк
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Райффайзенбанк с 26 июля временно приостановил открытие новых брокерских счетов для розничных инвесторов, старые счета обслуживаются как обычно, следует из сообщения пресс-службы банка. "В связи с предписанием ЕЦБ в адрес группы RBI Райффайзенбанк вынужден снижать объем операций на российском рынке. На данном этапе мы приняли решение с 26 июля 2024 года временно приостановить открытие новых брокерских счетов для розничных инвесторов. Обратите внимание, действующие брокерские счета обслуживаются как обычно", - говорится в сообщении. При этом Райффайзенбанк продолжает работать со всеми категориями клиентов, добавили в пресс-службе. В России у австрийской Raiffeisen Bank International AG работает с 1996 года Райффайзенбанк. В апреле RBI сообщала, что ожидает требования Европейского центрального банка (ЕЦБ) об ускорении сокращения деятельности австрийского банка в России. В своей отчетности за первый квартал, обнародованной ранее, группа подтвердила, что продолжает активно работать над продажей или выделением российского дочернего банка.
https://ria.ru/20240731/banki-1963175157.html
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экономика, райффайзенбанк, россия, европейский центральный банк
Экономика, Райффайзенбанк, Россия, Европейский центральный банк
Райффайзенбанк перестал открывать брокерские счета для розничных инвесторов
Райффайзенбанк не открывает брокерские счета для розничных инвесторов с 26 июля