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Райффайзенбанк перестал открывать брокерские счета для розничных инвесторов - РИА Новости, 05.08.2024
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16:59 05.08.2024 (обновлено: 17:00 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/rayffayzenbank--1964224978.html
Райффайзенбанк перестал открывать брокерские счета для розничных инвесторов
Райффайзенбанк перестал открывать брокерские счета для розничных инвесторов - РИА Новости, 05.08.2024
Райффайзенбанк перестал открывать брокерские счета для розничных инвесторов
Райффайзенбанк с 26 июля временно приостановил открытие новых брокерских счетов для розничных инвесторов, старые счета обслуживаются как обычно, следует из... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:59
2024-08-05T17:00
экономика
райффайзенбанк
россия
европейский центральный банк
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Райффайзенбанк с 26 июля временно приостановил открытие новых брокерских счетов для розничных инвесторов, старые счета обслуживаются как обычно, следует из сообщения пресс-службы банка. "В связи с предписанием ЕЦБ в адрес группы RBI Райффайзенбанк вынужден снижать объем операций на российском рынке. На данном этапе мы приняли решение с 26 июля 2024 года временно приостановить открытие новых брокерских счетов для розничных инвесторов. Обратите внимание, действующие брокерские счета обслуживаются как обычно", - говорится в сообщении. При этом Райффайзенбанк продолжает работать со всеми категориями клиентов, добавили в пресс-службе. В России у австрийской Raiffeisen Bank International AG работает с 1996 года Райффайзенбанк. В апреле RBI сообщала, что ожидает требования Европейского центрального банка (ЕЦБ) об ускорении сокращения деятельности австрийского банка в России. В своей отчетности за первый квартал, обнародованной ранее, группа подтвердила, что продолжает активно работать над продажей или выделением российского дочернего банка.
https://ria.ru/20240731/banki-1963175157.html
https://ria.ru/20240529/rayffayzenbank-1949086632.html
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экономика, райффайзенбанк, россия, европейский центральный банк
Экономика, Райффайзенбанк, Россия, Европейский центральный банк
Райффайзенбанк перестал открывать брокерские счета для розничных инвесторов

Райффайзенбанк не открывает брокерские счета для розничных инвесторов с 26 июля

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВывеска банка "Райффайзен" в Москве
Вывеска банка Райффайзен в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вывеска банка "Райффайзен" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Райффайзенбанк с 26 июля временно приостановил открытие новых брокерских счетов для розничных инвесторов, старые счета обслуживаются как обычно, следует из сообщения пресс-службы банка.
"В связи с предписанием ЕЦБ в адрес группы RBI Райффайзенбанк вынужден снижать объем операций на российском рынке. На данном этапе мы приняли решение с 26 июля 2024 года временно приостановить открытие новых брокерских счетов для розничных инвесторов. Обратите внимание, действующие брокерские счета обслуживаются как обычно", - говорится в сообщении.
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При этом Райффайзенбанк продолжает работать со всеми категориями клиентов, добавили в пресс-службе.
В России у австрийской Raiffeisen Bank International AG работает с 1996 года Райффайзенбанк. В апреле RBI сообщала, что ожидает требования Европейского центрального банка (ЕЦБ) об ускорении сокращения деятельности австрийского банка в России. В своей отчетности за первый квартал, обнародованной ранее, группа подтвердила, что продолжает активно работать над продажей или выделением российского дочернего банка.
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