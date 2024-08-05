https://ria.ru/20240805/pvo-1964208546.html

Белорусские военные примут участие в учении с боевой стрельбой в России

Белорусские военные примут участие в учении с боевой стрельбой в России - РИА Новости, 05.08.2024

Белорусские военные примут участие в учении с боевой стрельбой в России

Военные одной из частей войск ПВО Белоруссии примут участие в учении с боевой стрельбой на территории России, сообщила пресс-служба Минобороны республики в... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:10

2024-08-05T16:10

2024-08-05T16:10

безопасность

белоруссия

россия

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МИНСК, 5 авг – РИА Новости. Военные одной из частей войск ПВО Белоруссии примут участие в учении с боевой стрельбой на территории России, сообщила пресс-служба Минобороны республики в Telegram-канале."Военнослужащие одной из воинских частей войск противовоздушной обороны осуществляют погрузку техники на железнодорожные эшелоны. Личный состав воинской части примет участие в учении с боевой стрельбой на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.В нем приводятся слова заместителя командующего ВВС и войсками ПВО белорусской армии Михаила Матросова, который рассказал, что "в течение августа, согласно плану подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны по предназначению, проводится оперативно-тактическое учение с родами войск с боевой стрельбой на территории Российской Федерации". "Спланированные мероприятия позволяют повысить уровень слаженности подразделений, а также отработать новые тактические приемы и способы ведения как противовоздушных, так и воздушных боев. Всего в учении принимают участие около четырех тысяч военнослужащих и 150 единиц техники. В настоящее время осуществляется погрузка отдельных подразделений на воинские эшелоны для убытия в Российскую Федерацию", - сказал он. В сообщении поясняется, что основные действия будут проводиться на полигоне "Ашулук". Спланированы выполнение учебно-боевых задач с зенитными ракетными войсками, радиотехническими войсками и истребительной авиацией.

https://ria.ru/20240703/parad-1957075041.html

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безопасность, белоруссия, россия