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Белорусские военные примут участие в учении с боевой стрельбой в России - РИА Новости, 05.08.2024
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16:10 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/pvo-1964208546.html
Белорусские военные примут участие в учении с боевой стрельбой в России
Белорусские военные примут участие в учении с боевой стрельбой в России - РИА Новости, 05.08.2024
Белорусские военные примут участие в учении с боевой стрельбой в России
Военные одной из частей войск ПВО Белоруссии примут участие в учении с боевой стрельбой на территории России, сообщила пресс-служба Минобороны республики в... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:10
2024-08-05T16:10
безопасность
белоруссия
россия
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МИНСК, 5 авг – РИА Новости. Военные одной из частей войск ПВО Белоруссии примут участие в учении с боевой стрельбой на территории России, сообщила пресс-служба Минобороны республики в Telegram-канале."Военнослужащие одной из воинских частей войск противовоздушной обороны осуществляют погрузку техники на железнодорожные эшелоны. Личный состав воинской части примет участие в учении с боевой стрельбой на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.В нем приводятся слова заместителя командующего ВВС и войсками ПВО белорусской армии Михаила Матросова, который рассказал, что "в течение августа, согласно плану подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны по предназначению, проводится оперативно-тактическое учение с родами войск с боевой стрельбой на территории Российской Федерации". "Спланированные мероприятия позволяют повысить уровень слаженности подразделений, а также отработать новые тактические приемы и способы ведения как противовоздушных, так и воздушных боев. Всего в учении принимают участие около четырех тысяч военнослужащих и 150 единиц техники. В настоящее время осуществляется погрузка отдельных подразделений на воинские эшелоны для убытия в Российскую Федерацию", - сказал он. В сообщении поясняется, что основные действия будут проводиться на полигоне "Ашулук". Спланированы выполнение учебно-боевых задач с зенитными ракетными войсками, радиотехническими войсками и истребительной авиацией.
https://ria.ru/20240703/parad-1957075041.html
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безопасность, белоруссия, россия
Безопасность, Белоруссия, Россия
Белорусские военные примут участие в учении с боевой стрельбой в России

Белорусские военные ПВО примут участие в учении с боевой стрельбой в России

© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьБелорусские войска ПВО примут участие в учениях с боевой стрельбой на территории России
Белорусские войска ПВО примут участие в учениях с боевой стрельбой на территории России - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь
Белорусские войска ПВО примут участие в учениях с боевой стрельбой на территории России
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МИНСК, 5 авг – РИА Новости. Военные одной из частей войск ПВО Белоруссии примут участие в учении с боевой стрельбой на территории России, сообщила пресс-служба Минобороны республики в Telegram-канале.
«
"Военнослужащие одной из воинских частей войск противовоздушной обороны осуществляют погрузку техники на железнодорожные эшелоны. Личный состав воинской части примет участие в учении с боевой стрельбой на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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В нем приводятся слова заместителя командующего ВВС и войсками ПВО белорусской армии Михаила Матросова, который рассказал, что "в течение августа, согласно плану подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны по предназначению, проводится оперативно-тактическое учение с родами войск с боевой стрельбой на территории Российской Федерации". "Спланированные мероприятия позволяют повысить уровень слаженности подразделений, а также отработать новые тактические приемы и способы ведения как противовоздушных, так и воздушных боев. Всего в учении принимают участие около четырех тысяч военнослужащих и 150 единиц техники. В настоящее время осуществляется погрузка отдельных подразделений на воинские эшелоны для убытия в Российскую Федерацию", - сказал он.
В сообщении поясняется, что основные действия будут проводиться на полигоне "Ашулук". Спланированы выполнение учебно-боевых задач с зенитными ракетными войсками, радиотехническими войсками и истребительной авиацией.
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