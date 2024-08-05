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На форуме "Территория будущего. Москва 2030" расскажут о производстве БАС - РИА Новости, 05.08.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:13 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/proizvodstvo-1964076080.html
На форуме "Территория будущего. Москва 2030" расскажут о производстве БАС
На форуме "Территория будущего. Москва 2030" расскажут о производстве БАС - РИА Новости, 05.08.2024
На форуме "Территория будущего. Москва 2030" расскажут о производстве БАС
Узнать о развитии отрасли беспилотной авиации смогут посетители форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в рамках выставки "Москва промышленная... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T10:13
2024-08-05T10:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
технологии
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Узнать о развитии отрасли беспилотной авиации смогут посетители форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в рамках выставки "Москва промышленная. Город будущего, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП).Выставка пройдет в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". Там же будет представлена высокотехнологичная продукция."По поручению Сергея Собянина город реализует меры, которые направлены на динамичное развитие сферы беспилотных авиационных систем (БАС). Так, на базе индустриального парка "Руднево" действует Федеральный центр БАС, где ведущие производители и научные центры создают инновационные решения и высокотехнологичную продукцию. Познакомиться с достижениями, а также передовыми разработками предприятий отрасли можно на выставке "Москва промышленная. Город будущего", которая пройдет с 10 августа по 8 сентября", — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Федеральный центр беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС) заработал в 2023 году. Он ведет свою деятельность на базе индустриального парка "Руднево". Учреждение стало опорным научно-производственным центром. Ключевой задачей центра является методологическая поддержка. Один из главных элементов производственной инфраструктура предприятия — Центр коллективного пользования — площадка для опытного и мелкосерийного контрактного производства."На выставке будут представлены в том числе разработки резидентов ФЦ БАС — беспилотные воздушные суда вертолетного и самолетного типов и дроны. Посетители оценят перспективы развития отрасли и области применения беспилотных летательных аппаратов в городе, а благодаря VR-технологиям смогут попробовать себя в роли разработчика и пилота устройств", — сказал министр правительства Москвы, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в мегаполисе планируют расширить более чем в три раза Центр компетенций беспилотных авиационных систем Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Там сделают ремонт помещений и поставят современное оборудование.Столица является городом, где развито производство. На территории мегаполиса ведут свою деятельность свыше 4,2 тысячи промпредприятий, где работают 725 тысяч человек. Каждый год там открывают до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых. Все они выпускают разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции."Территория будущего. Москва 2030" - форум-фестиваль, который представляет жителям Москвы и ее гостям главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 его площадках проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Масштабный проект позволит узнать, какой будет столица через несколько лет.
https://ria.ru/20240527/rudnevo-1948546839.html
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москва, анатолий гарбузов, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Технологии

На форуме "Территория будущего. Москва 2030" расскажут о производстве БАС

© Фото : Пресс-служба ДИПП На форуме "Территория будущего. Москва 2030" расскажут о производстве БАС
На форуме Территория будущего. Москва 2030 расскажут о производстве БАС - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
На форуме "Территория будущего. Москва 2030" расскажут о производстве БАС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Узнать о развитии отрасли беспилотной авиации смогут посетители форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в рамках выставки "Москва промышленная. Город будущего, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП).
Выставка пройдет в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". Там же будет представлена высокотехнологичная продукция.
В индустриальном парке Руднево пройдет тестирование беспилотников - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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27 мая, 10:23
"По поручению Сергея Собянина город реализует меры, которые направлены на динамичное развитие сферы беспилотных авиационных систем (БАС). Так, на базе индустриального парка "Руднево" действует Федеральный центр БАС, где ведущие производители и научные центры создают инновационные решения и высокотехнологичную продукцию. Познакомиться с достижениями, а также передовыми разработками предприятий отрасли можно на выставке "Москва промышленная. Город будущего", которая пройдет с 10 августа по 8 сентября", — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Федеральный центр беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС) заработал в 2023 году. Он ведет свою деятельность на базе индустриального парка "Руднево". Учреждение стало опорным научно-производственным центром. Ключевой задачей центра является методологическая поддержка. Один из главных элементов производственной инфраструктура предприятия — Центр коллективного пользования — площадка для опытного и мелкосерийного контрактного производства.
"На выставке будут представлены в том числе разработки резидентов ФЦ БАС — беспилотные воздушные суда вертолетного и самолетного типов и дроны. Посетители оценят перспективы развития отрасли и области применения беспилотных летательных аппаратов в городе, а благодаря VR-технологиям смогут попробовать себя в роли разработчика и пилота устройств", — сказал министр правительства Москвы, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.
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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в мегаполисе планируют расширить более чем в три раза Центр компетенций беспилотных авиационных систем Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Там сделают ремонт помещений и поставят современное оборудование.
Столица является городом, где развито производство. На территории мегаполиса ведут свою деятельность свыше 4,2 тысячи промпредприятий, где работают 725 тысяч человек. Каждый год там открывают до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых. Все они выпускают разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.
"Территория будущего. Москва 2030" - форум-фестиваль, который представляет жителям Москвы и ее гостям главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 его площадках проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Масштабный проект позволит узнать, какой будет столица через несколько лет.
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5 апреля, 12:10
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовТехнологии
 
 
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