https://ria.ru/20240805/proekty-1964175951.html

ВЭБ.РФ будет развивать рынок ГЧП проектов в России

ВЭБ.РФ будет развивать рынок ГЧП проектов в России - РИА Новости, 05.08.2024

ВЭБ.РФ будет развивать рынок ГЧП проектов в России

В рамках нового инвестиционного цикла ВЭБ.РФ вместе с партнерами – финансирующими организациями и инфраструктурными инвесторами – планирует активно развивать... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:33

2024-08-05T14:33

2024-08-05T14:33

экономика

россия

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В рамках нового инвестиционного цикла ВЭБ.РФ вместе с партнерами – финансирующими организациями и инфраструктурными инвесторами – планирует активно развивать рынок проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в России, сообщает пресс-служба госкорпорации. С этой целью ВЭБ.РФ сформирует комплекс мер, направленных на развитие механизмов ГЧП, в том числе концессий. Это направление также найдет отражение в разрабатываемой новой стратегии ВЭБ.РФ и будет способствовать привлечению частного капитала в проекты, направленные на достижение национальных целей развития страны. В пресс-службе отметили, что в числе ключевых задач – совершенствование законодательства, развитие механизмов государственной поддержки и запуск новых инструментов финансирования, выстраивание эффективной системы комплексной оценки проектов с государственным участием, в том числе с учетом распределения рисков, а также участие в разработке и сопровождении, информационных систем, которые позволят упростить инициирование и мониторинг реализации проектов ГЧП. С этой целью в Группе ВЭБ.РФ проведены ряд кадровых изменений. Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин назначен генеральным директором Национального центра ГЧП (входит в группу ВЭБ.РФ). Правление Центра возглавил заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун. Павел Селезнев, который ранее возглавлял Центр, переходит в ВЭБ.РФ на позицию старшего управляющего партнера по ГЧП. В партнерстве с экспертами ВЭБа и командой Центра он займется развитием механизмов государственной поддержки ГЧП-проектов и примет участие в реализации новой стратегии ВЭБ.РФ в сфере ГЧП.

https://ria.ru/20240328/proekty-1936392329.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, вэб.рф (вэб)