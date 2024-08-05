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ВЭБ.РФ будет развивать рынок ГЧП проектов в России - РИА Новости, 05.08.2024
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14:33 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/proekty-1964175951.html
ВЭБ.РФ будет развивать рынок ГЧП проектов в России
ВЭБ.РФ будет развивать рынок ГЧП проектов в России - РИА Новости, 05.08.2024
ВЭБ.РФ будет развивать рынок ГЧП проектов в России
В рамках нового инвестиционного цикла ВЭБ.РФ вместе с партнерами – финансирующими организациями и инфраструктурными инвесторами – планирует активно развивать... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:33
2024-08-05T14:33
экономика
россия
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В рамках нового инвестиционного цикла ВЭБ.РФ вместе с партнерами – финансирующими организациями и инфраструктурными инвесторами – планирует активно развивать рынок проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в России, сообщает пресс-служба госкорпорации. С этой целью ВЭБ.РФ сформирует комплекс мер, направленных на развитие механизмов ГЧП, в том числе концессий. Это направление также найдет отражение в разрабатываемой новой стратегии ВЭБ.РФ и будет способствовать привлечению частного капитала в проекты, направленные на достижение национальных целей развития страны. В пресс-службе отметили, что в числе ключевых задач – совершенствование законодательства, развитие механизмов государственной поддержки и запуск новых инструментов финансирования, выстраивание эффективной системы комплексной оценки проектов с государственным участием, в том числе с учетом распределения рисков, а также участие в разработке и сопровождении, информационных систем, которые позволят упростить инициирование и мониторинг реализации проектов ГЧП. С этой целью в Группе ВЭБ.РФ проведены ряд кадровых изменений. Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин назначен генеральным директором Национального центра ГЧП (входит в группу ВЭБ.РФ). Правление Центра возглавил заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун. Павел Селезнев, который ранее возглавлял Центр, переходит в ВЭБ.РФ на позицию старшего управляющего партнера по ГЧП. В партнерстве с экспертами ВЭБа и командой Центра он займется развитием механизмов государственной поддержки ГЧП-проектов и примет участие в реализации новой стратегии ВЭБ.РФ в сфере ГЧП.
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экономика, россия, вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

ВЭБ.РФ будет развивать рынок ГЧП проектов в России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на ВЭФ
Стенд российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ на ВЭФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В рамках нового инвестиционного цикла ВЭБ.РФ вместе с партнерами – финансирующими организациями и инфраструктурными инвесторами – планирует активно развивать рынок проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в России, сообщает пресс-служба госкорпорации.
С этой целью ВЭБ.РФ сформирует комплекс мер, направленных на развитие механизмов ГЧП, в том числе концессий. Это направление также найдет отражение в разрабатываемой новой стратегии ВЭБ.РФ и будет способствовать привлечению частного капитала в проекты, направленные на достижение национальных целей развития страны.
В пресс-службе отметили, что в числе ключевых задач – совершенствование законодательства, развитие механизмов государственной поддержки и запуск новых инструментов финансирования, выстраивание эффективной системы комплексной оценки проектов с государственным участием, в том числе с учетом распределения рисков, а также участие в разработке и сопровождении, информационных систем, которые позволят упростить инициирование и мониторинг реализации проектов ГЧП.
С этой целью в Группе ВЭБ.РФ проведены ряд кадровых изменений. Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин назначен генеральным директором Национального центра ГЧП (входит в группу ВЭБ.РФ). Правление Центра возглавил заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун.
Павел Селезнев, который ранее возглавлял Центр, переходит в ВЭБ.РФ на позицию старшего управляющего партнера по ГЧП. В партнерстве с экспертами ВЭБа и командой Центра он займется развитием механизмов государственной поддержки ГЧП-проектов и примет участие в реализации новой стратегии ВЭБ.РФ в сфере ГЧП.
Председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Игорь Шувалов: ВЭБ поддержит проекты на 22 триллиона рублей до 2024 года
28 марта, 15:14
 
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