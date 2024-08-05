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В Псковской области мужчину осудили за контрабанду 49 килограммов гашиша - РИА Новости, 05.08.2024
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14:13 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/prigovor-1964166717.html
В Псковской области мужчину осудили за контрабанду 49 килограммов гашиша
В Псковской области мужчину осудили за контрабанду 49 килограммов гашиша - РИА Новости, 05.08.2024
В Псковской области мужчину осудили за контрабанду 49 килограммов гашиша
Контрабандиста, перевозившего 49 килограммов гашиша в бензобаке, приговорили в Псковской области к 12 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T14:13
2024-08-05T14:13
происшествия
псковская область
россия
московская область (подмосковье)
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Контрабандиста, перевозившего 49 килограммов гашиша в бензобаке, приговорили в Псковской области к 12 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. "В Псковской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Московской области о контрабанде и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Установлено, что он в мае 2023 года незаконно переместил через таможенную границу более 49 килограммов наркотического средства гашиш и 826 граммов каннабиса. Наркотики были спрятаны в бензобаке автомобиля.
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псковская область
россия
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происшествия, псковская область, россия, московская область (подмосковье), северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Псковская область, Россия, Московская область (Подмосковье), Северо-Западная транспортная прокуратура
В Псковской области мужчину осудили за контрабанду 49 килограммов гашиша

СЗТП: мужчина получил 12 лет колонии за контрабанду 49 кг гашиша в бензобаке

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramКонтрабандист, обвиняемый в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, в зале суда
Контрабандист, обвиняемый в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, в зале суда - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
Контрабандист, обвиняемый в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, в зале суда
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Контрабандиста, перевозившего 49 килограммов гашиша в бензобаке, приговорили в Псковской области к 12 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
"В Псковской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Московской области о контрабанде и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramКонфискованные наркотические вещества
Наркотические средства, найденные в бензобаке автомобиля контрабандиста в Псковской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
Конфискованные наркотические вещества
Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств).
Установлено, что он в мае 2023 года незаконно переместил через таможенную границу более 49 килограммов наркотического средства гашиш и 826 граммов каннабиса. Наркотики были спрятаны в бензобаке автомобиля.
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