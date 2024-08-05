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В Псковской области мужчину осудили за контрабанду 49 килограммов гашиша

В Псковской области мужчину осудили за контрабанду 49 килограммов гашиша - РИА Новости, 05.08.2024

В Псковской области мужчину осудили за контрабанду 49 килограммов гашиша

Контрабандиста, перевозившего 49 килограммов гашиша в бензобаке, приговорили в Псковской области к 12 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T14:13

2024-08-05T14:13

2024-08-05T14:13

происшествия

псковская область

россия

московская область (подмосковье)

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Контрабандиста, перевозившего 49 килограммов гашиша в бензобаке, приговорили в Псковской области к 12 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. "В Псковской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Московской области о контрабанде и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Установлено, что он в мае 2023 года незаконно переместил через таможенную границу более 49 килограммов наркотического средства гашиш и 826 граммов каннабиса. Наркотики были спрятаны в бензобаке автомобиля.

https://ria.ru/20240725/zhitel-1961958894.html

псковская область

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, псковская область, россия, московская область (подмосковье), северо-западная транспортная прокуратура