https://ria.ru/20240805/premer-1964114329.html

Премьер Бранденбурга выступил за поддержание отношений с Россией

Премьер Бранденбурга выступил за поддержание отношений с Россией - РИА Новости, 05.08.2024

Премьер Бранденбурга выступил за поддержание отношений с Россией

Правительству Германии необходимо приложить все дипломатические усилия для завершения украинского конфликта и поддержания отношений с РФ, заявил премьер... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T11:51

2024-08-05T11:51

2024-08-05T11:52

в мире

россия

бранденбург

германия

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_f041916401715e52fc7aa9a6bc5d87bb.jpg

БЕРЛИН, 5 авг - РИА Новости. Правительству Германии необходимо приложить все дипломатические усилия для завершения украинского конфликта и поддержания отношений с РФ, заявил премьер федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке изданию Tagesspiegel. Он подчеркнул на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Шведте, что конфликт в Европе идет 2,5 года и должен быть прекращен как можно скорее. "Я ожидаю от немецкого правительства скорейшего принятия всех возможных дипломатических мер", - приводит издание Tagesspiegel слова Войдке. Он напомнил, что Бранденбург традиционно поддерживает тесные отношения с Россией и готов продолжать дипломатические контакты. "Нам нужны эти контакты: мы должны как можно скорее обеспечить мир в Европе", - заявил премьер. Премьер немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов 4 августа призвал создать европейский оборонительный союз с Россией. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не закрывает дверь для диалога с западными странами по вопросам экономического сотрудничества, инфраструктурных проектов, а также безопасности и формирования новой архитектуры безопасности в Евразии.

https://ria.ru/20240804/soyuz-1963929284.html

https://ria.ru/20240802/evropa-1963712016.html

россия

бранденбург

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, бранденбург, германия, сергей лавров