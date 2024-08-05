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Премьер Бранденбурга выступил за поддержание отношений с Россией - РИА Новости, 05.08.2024
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11:51 05.08.2024 (обновлено: 11:52 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/premer-1964114329.html
Премьер Бранденбурга выступил за поддержание отношений с Россией
Премьер Бранденбурга выступил за поддержание отношений с Россией - РИА Новости, 05.08.2024
Премьер Бранденбурга выступил за поддержание отношений с Россией
Правительству Германии необходимо приложить все дипломатические усилия для завершения украинского конфликта и поддержания отношений с РФ, заявил премьер... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T11:51
2024-08-05T11:52
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БЕРЛИН, 5 авг - РИА Новости. Правительству Германии необходимо приложить все дипломатические усилия для завершения украинского конфликта и поддержания отношений с РФ, заявил премьер федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке изданию Tagesspiegel. Он подчеркнул на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Шведте, что конфликт в Европе идет 2,5 года и должен быть прекращен как можно скорее. "Я ожидаю от немецкого правительства скорейшего принятия всех возможных дипломатических мер", - приводит издание Tagesspiegel слова Войдке. Он напомнил, что Бранденбург традиционно поддерживает тесные отношения с Россией и готов продолжать дипломатические контакты. "Нам нужны эти контакты: мы должны как можно скорее обеспечить мир в Европе", - заявил премьер. Премьер немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов 4 августа призвал создать европейский оборонительный союз с Россией. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не закрывает дверь для диалога с западными странами по вопросам экономического сотрудничества, инфраструктурных проектов, а также безопасности и формирования новой архитектуры безопасности в Евразии.
https://ria.ru/20240804/soyuz-1963929284.html
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в мире, россия, бранденбург, германия, сергей лавров
В мире, Россия, Бранденбург, Германия, Сергей Лавров
Премьер Бранденбурга выступил за поддержание отношений с Россией

Премьер Бранденбурга Войдке призвал к дипломатическим усилиям по Украине

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПосетители на смотровой площадке в Германии
Посетители на смотровой площадке в Германии - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Посетители на смотровой площадке в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 авг - РИА Новости. Правительству Германии необходимо приложить все дипломатические усилия для завершения украинского конфликта и поддержания отношений с РФ, заявил премьер федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке изданию Tagesspiegel.
Он подчеркнул на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Шведте, что конфликт в Европе идет 2,5 года и должен быть прекращен как можно скорее.
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"Я ожидаю от немецкого правительства скорейшего принятия всех возможных дипломатических мер", - приводит издание Tagesspiegel слова Войдке.
Он напомнил, что Бранденбург традиционно поддерживает тесные отношения с Россией и готов продолжать дипломатические контакты.
"Нам нужны эти контакты: мы должны как можно скорее обеспечить мир в Европе", - заявил премьер.
Премьер немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов 4 августа призвал создать европейский оборонительный союз с Россией.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не закрывает дверь для диалога с западными странами по вопросам экономического сотрудничества, инфраструктурных проектов, а также безопасности и формирования новой архитектуры безопасности в Евразии.
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