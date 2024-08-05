https://ria.ru/20240805/premer-1964087335.html
Премьер Молдавии опроверг слухи о строительстве логистического центра НАТО
Премьер Молдавии опроверг слухи о строительстве логистического центра НАТО - РИА Новости, 05.08.2024
Премьер Молдавии опроверг слухи о строительстве логистического центра НАТО
Премьер Молдавии Дорин Речан в интервью порталу Newsmaker опроверг информацию, что в Унгенском районе на западе республики будет построен логистический центр... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T10:36
2024-08-05T10:36
2024-08-05T10:36
в мире
молдавия
украина
сша
дорин речан
майя санду
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898910238_0:0:2810:1581_1920x0_80_0_0_8e39903cf162417b33ec1bee503471ea.jpg
КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан в интервью порталу Newsmaker опроверг информацию, что в Унгенском районе на западе республики будет построен логистический центр НАТО. Ранее ряд молдавских Telegram-каналов сообщил, что в селе Берешты в Унгенском районе будет построен логистический центр НАТО. Там якобы будут размещены военные объекты, а сам хаб будет использоваться в том числе для поставки оружия Украине. "В Берештах построят терминал по просьбе наших сельхозпроизводителей, потому что им нужен эффективный способ перевалки и экспорта нашей продукции, в том числе зерновых… И нам нужен эффективный способ — мультимодальный терминал", - сказал Речан.По его словам, терминал будет мультимодальным, поскольку поблизости есть автомобильные дороги, железнодорожные пути и река Прут. Премьер пояснил, что все это создает "эффективную инфраструктуру для торговли". Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
https://ria.ru/20240731/moldaviya-1963080254.html
молдавия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898910238_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_179818d4099dae5d7ecdb43ff3f5bda2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, украина, сша, дорин речан, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Украина, США, Дорин Речан, Майя Санду, НАТО
Премьер Молдавии опроверг слухи о строительстве логистического центра НАТО
Речан: в Унгенском районе не построят логистический центр НАТО
КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости.
Премьер Молдавии Дорин Речан в интервью порталу Newsmaker
опроверг информацию, что в Унгенском районе на западе республики будет построен логистический центр НАТО.
Ранее ряд молдавских Telegram-каналов сообщил, что в селе Берешты в Унгенском районе будет построен логистический центр НАТО. Там якобы будут размещены военные объекты, а сам хаб будет использоваться в том числе для поставки оружия Украине.
«
"В Берештах построят терминал по просьбе наших сельхозпроизводителей, потому что им нужен эффективный способ перевалки и экспорта нашей продукции, в том числе зерновых… И нам нужен эффективный способ — мультимодальный терминал", - сказал Речан.
По его словам, терминал будет мультимодальным, поскольку поблизости есть автомобильные дороги, железнодорожные пути и река Прут. Премьер пояснил, что все это создает "эффективную инфраструктуру для торговли".
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.