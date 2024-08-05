Рейтинг@Mail.ru
Премьер Молдавии опроверг слухи о строительстве логистического центра НАТО - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/premer-1964087335.html
Премьер Молдавии опроверг слухи о строительстве логистического центра НАТО
Премьер Молдавии опроверг слухи о строительстве логистического центра НАТО - РИА Новости, 05.08.2024
Премьер Молдавии опроверг слухи о строительстве логистического центра НАТО
Премьер Молдавии Дорин Речан в интервью порталу Newsmaker опроверг информацию, что в Унгенском районе на западе республики будет построен логистический центр... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T10:36
2024-08-05T10:36
в мире
молдавия
украина
сша
дорин речан
майя санду
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898910238_0:0:2810:1581_1920x0_80_0_0_8e39903cf162417b33ec1bee503471ea.jpg
КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан в интервью порталу Newsmaker опроверг информацию, что в Унгенском районе на западе республики будет построен логистический центр НАТО. Ранее ряд молдавских Telegram-каналов сообщил, что в селе Берешты в Унгенском районе будет построен логистический центр НАТО. Там якобы будут размещены военные объекты, а сам хаб будет использоваться в том числе для поставки оружия Украине. "В Берештах построят терминал по просьбе наших сельхозпроизводителей, потому что им нужен эффективный способ перевалки и экспорта нашей продукции, в том числе зерновых… И нам нужен эффективный способ — мультимодальный терминал", - сказал Речан.По его словам, терминал будет мультимодальным, поскольку поблизости есть автомобильные дороги, железнодорожные пути и река Прут. Премьер пояснил, что все это создает "эффективную инфраструктуру для торговли". Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
https://ria.ru/20240731/moldaviya-1963080254.html
молдавия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898910238_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_179818d4099dae5d7ecdb43ff3f5bda2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, сша, дорин речан, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Украина, США, Дорин Речан, Майя Санду, НАТО
Премьер Молдавии опроверг слухи о строительстве логистического центра НАТО

Речан: в Унгенском районе не построят логистический центр НАТО

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПремьер-министр Молдавии Дорин Речан
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан в интервью порталу Newsmaker опроверг информацию, что в Унгенском районе на западе республики будет построен логистический центр НАТО.
Ранее ряд молдавских Telegram-каналов сообщил, что в селе Берешты в Унгенском районе будет построен логистический центр НАТО. Там якобы будут размещены военные объекты, а сам хаб будет использоваться в том числе для поставки оружия Украине.
«
"В Берештах построят терминал по просьбе наших сельхозпроизводителей, потому что им нужен эффективный способ перевалки и экспорта нашей продукции, в том числе зерновых… И нам нужен эффективный способ — мультимодальный терминал", - сказал Речан.
По его словам, терминал будет мультимодальным, поскольку поблизости есть автомобильные дороги, железнодорожные пути и река Прут. Премьер пояснил, что все это создает "эффективную инфраструктуру для торговли".
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Экс-генпрокурор Молдавии прокомментировал возможное присоединение к НАТО
31 июля, 08:56
 
В миреМолдавияУкраинаСШАДорин РечанМайя СандуНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала