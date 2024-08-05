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Премьер Молдавии опроверг слухи о строительстве логистического центра НАТО

Премьер Молдавии опроверг слухи о строительстве логистического центра НАТО - РИА Новости, 05.08.2024

Премьер Молдавии опроверг слухи о строительстве логистического центра НАТО

Премьер Молдавии Дорин Речан в интервью порталу Newsmaker опроверг информацию, что в Унгенском районе на западе республики будет построен логистический центр... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T10:36

2024-08-05T10:36

2024-08-05T10:36

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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан в интервью порталу Newsmaker опроверг информацию, что в Унгенском районе на западе республики будет построен логистический центр НАТО. Ранее ряд молдавских Telegram-каналов сообщил, что в селе Берешты в Унгенском районе будет построен логистический центр НАТО. Там якобы будут размещены военные объекты, а сам хаб будет использоваться в том числе для поставки оружия Украине. "В Берештах построят терминал по просьбе наших сельхозпроизводителей, потому что им нужен эффективный способ перевалки и экспорта нашей продукции, в том числе зерновых… И нам нужен эффективный способ — мультимодальный терминал", - сказал Речан.По его словам, терминал будет мультимодальным, поскольку поблизости есть автомобильные дороги, железнодорожные пути и река Прут. Премьер пояснил, что все это создает "эффективную инфраструктуру для торговли". Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.

https://ria.ru/20240731/moldaviya-1963080254.html

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в мире, молдавия, украина, сша, дорин речан, майя санду, нато