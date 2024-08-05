В Харькове загорелось предприятие "Турбоатом", пишут СМИ
РБК-Украина: в Харькове загорелось предприятие "Турбоатом"
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пожар произошел на территории предприятия по производству турбин для атомных, тепло- и гидроэлектростанций "Турбоатом" в Харькове, сообщило агентство РБК-Украина.
"В Харькове пожар на территории "Турбоатома". Это одно из крупнейших в мире турбостроительных предприятий. Там загорелась градирня (устройство для охлаждения воды – ред.), которую не использовали более 20 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина.
Позже пресс-секретарь госслужбы по ЧС Харьковской области Евгений Василенко сообщил в комментарии украинскому телеканалу "Общественное", что распространение огня остановлено, горела деревянная постройка, которая не эксплуатируется, и трава вокруг нее. Технический директор коммунального предприятия "Харьковские теплосети" Евгений Кауркин заявил, что возгорание произошло на территории одного из объектов инфраструктуры, не уточнив, какого именно.
"Из-за аномальной жары в июле доска высохла, что, вероятно, вызвало возгорание. Последние 20 лет эта грядочная установка не использовалась и была выведена из эксплуатации, ее планировали демонтировать... Оборудование станции не пострадало, персонал не травмировался. На подготовку теплосетей Харькова к отопительному сезону этот пожар не повлияет", - приводит слова Кауркина "Общественное".
"Турбоатом" специализируется на производстве паровых турбин для ТЭС, АЭС, ТЭЦ, гидравлических турбин для гидроэлектростанций. Предприятие входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.