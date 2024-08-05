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В Тюмени ликвидировали возгорание строительного мусора - РИА Новости, 05.08.2024
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17:12 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/pozhar-1964228819.html
В Тюмени ликвидировали возгорание строительного мусора
В Тюмени ликвидировали возгорание строительного мусора - РИА Новости, 05.08.2024
В Тюмени ликвидировали возгорание строительного мусора
Возгорание строительного мусора в Тюмени ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T17:12
2024-08-05T17:12
происшествия
россия
тюмень
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТЮМЕНЬ, 5 авг – РИА Новости. Возгорание строительного мусора в Тюмени ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось, что на улице Чекистов в Тюмени на площади в 300 квадратных метров горит строительный мусор, на тушении пожара задействованы четырнадцать специалистов и четыре единицы техники МЧС России. Угрозы жилым домам нет. "Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Тюмени", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20240805/obrushenie-1964224211.html
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происшествия, россия, тюмень, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Тюмень, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тюмени ликвидировали возгорание строительного мусора

МЧС: в Тюмени потушили возгорание строительного мусора на площади 300 кв м

© МЧС России/TelegramМесто пожара в Тюмени
Место пожара в Тюмени - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© МЧС России/Telegram
Место пожара в Тюмени. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 5 авг – РИА Новости. Возгорание строительного мусора в Тюмени ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России.
Ранее сообщалось, что на улице Чекистов в Тюмени на площади в 300 квадратных метров горит строительный мусор, на тушении пожара задействованы четырнадцать специалистов и четыре единицы техники МЧС России. Угрозы жилым домам нет.
"Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Тюмени", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияТюменьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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