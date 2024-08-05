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На месте пожара в Азове ликвидировали открытое горение
На месте пожара в Азове ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 05.08.2024
На месте пожара в Азове ликвидировали открытое горение
Открытое горение ликвидировано на месте пожара в Азове, сообщается в Telegram-канале МЧС Ростовской области. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T06:50
2024-08-05T06:50
2024-08-05T10:14
происшествия
азов
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на месте пожара в Азове, сообщается в Telegram-канале МЧС Ростовской области. Крупный пожар произошел в промзоне Азова в воскресенье вечером. С открытой территории огонь перекинулся на склад автопокрышек. Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. По данным властей региона, была угроза распространения на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ. "На месте пожара в Азове объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
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происшествия, азов, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Азов, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На месте пожара в Азове ликвидировали открытое горение
МЧС: в Азове на месте пожара в промзоне ликвидировали открытое горение