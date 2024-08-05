https://ria.ru/20240805/postradavshiy-1964050045.html

В Шебекино при ударе ВСУ пострадала мирная жительница

В Шебекино при ударе ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 05.08.2024

В Шебекино при ударе ВСУ пострадала мирная жительница

Жительница белгородского Шебекино ранена при ударе ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T02:38

2024-08-05T02:38

2024-08-05T03:03

специальная военная операция на украине

шебекино

вооруженные силы украины

происшествия

россия

белгородская область

вячеслав гладков

белгород

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Жительница белгородского Шебекино ранена при ударе ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."ВСУ нанесли очередной удар по Шебекино... По предварительной информации, ранен один мирный житель: женщину с баротравмой бригада "скорой" доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В трех многоквартирных домах повреждено остекление, во дворе одного из МКД от прилёта снаряда загорелись четыре автомобиля. Пожарные расчеты оперативно потушили возгорание. Также в одном из домов повреждена газовая труба", — написал он.Губернатор добавил, что оперативные и аварийные службы на месте, информация о последствиях уточняется.Об обстрелах в Шебекино мэрия Белгорода сообщала в 1.33 мск.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Ранее президент Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.

https://ria.ru/20240804/ukraina-1964035653.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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шебекино, вооруженные силы украины, происшествия, россия, белгородская область, вячеслав гладков, белгород