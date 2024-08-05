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Польша и Норвегия начали обучение солдат ВСУ на танках Leopard, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2024
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16:48 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/polsha-1964220812.html
Польша и Норвегия начали обучение солдат ВСУ на танках Leopard, пишут СМИ
Польша и Норвегия начали обучение солдат ВСУ на танках Leopard, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2024
Польша и Норвегия начали обучение солдат ВСУ на танках Leopard, пишут СМИ
Польские и норвежские инструктора начали обучение очередной партии украинских военных на танках Leopard, сообщает издание Kresy. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:48
2024-08-05T16:48
в мире
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сергей лавров
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ВАРШАВА, 5 авг - РИА Новости. Польские и норвежские инструктора начали обучение очередной партии украинских военных на танках Leopard, сообщает издание Kresy. "Основным боевым танком армий НАТО является Leopard 2A4. Военные инструкторы Норвегии и Польши стремятся предоставить очередным украинским курсантам возможность стать более самостоятельными во время обучения. Обучение является частью миссии военной помощи ЕС Украине...", - говорится в сообщении. Инструктор норвежской армии, слова которого цитирует издание, отметил, что иностранные инструкторы хотят дать украинцам возможность стать более самостоятельными в обучении, что потом они обучать других украинцев работе на основном боевом танке. "Союзники по НАТО продолжают наращивать свою поддержку, взяв на себя обязательства на саммите в Вашингтоне предоставить Украине минимальную военную помощь в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года", - добавляется в сообщении издания. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240805/istrebiteli-1964196861.html
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в мире, украина, россия, норвегия, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Норвегия, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
Польша и Норвегия начали обучение солдат ВСУ на танках Leopard, пишут СМИ

Kresy: Польша и Норвегия начали обучение партии солдат ВСУ на танках Leopard

CC BY 2.0 / 270862 / Leopard 1A5Танк Leopard
Танк Leopard - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
CC BY 2.0 / 270862 / Leopard 1A5
Танк Leopard. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 авг - РИА Новости. Польские и норвежские инструктора начали обучение очередной партии украинских военных на танках Leopard, сообщает издание Kresy.
"Основным боевым танком армий НАТО является Leopard 2A4. Военные инструкторы Норвегии и Польши стремятся предоставить очередным украинским курсантам возможность стать более самостоятельными во время обучения. Обучение является частью миссии военной помощи ЕС Украине...", - говорится в сообщении.
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Инструктор норвежской армии, слова которого цитирует издание, отметил, что иностранные инструкторы хотят дать украинцам возможность стать более самостоятельными в обучении, что потом они обучать других украинцев работе на основном боевом танке.
"Союзники по НАТО продолжают наращивать свою поддержку, взяв на себя обязательства на саммите в Вашингтоне предоставить Украине минимальную военную помощь в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года", - добавляется в сообщении издания.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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