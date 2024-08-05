https://ria.ru/20240805/podmoskove-1964146515.html

Более 80% теплосетей проверили в Подмосковье с начала гидроиспытаний

Более 80% теплосетей проверили в Подмосковье с начала гидроиспытаний - РИА Новости, 05.08.2024

Более 80% теплосетей проверили в Подмосковье с начала гидроиспытаний

Более 80% тепловых сетей проверили в Подмосковье с начала проведения гидроиспытаний, которые стартовали 5 апреля, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T13:25

2024-08-05T13:25

2024-08-05T13:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жкх

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 80% тепловых сетей проверили в Подмосковье с начала проведения гидроиспытаний, которые стартовали 5 апреля, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства по региону. За указанный период специалисты проверили 8496 километров теплосетей из 10606. За этот период было выявлено 1324 утечки и проведено 2918 выездов в муниципальные образования. Полную проверку тепловых сетей завершили уже 18 муниципалитетов. "Такая тщательная проверка и оперативное реагирование на выявленные проблемы помогают нам минимизировать риски и обеспечить стабильное и надежное функционирование всех систем ЖКХ", - цитирует пресс-служба министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского. В ведомстве также сообщили, что на минувшей неделе специалисты ГКУ МО "МОС АВС" (Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба) зафиксировали 248 технологических нарушений в коммунальных сетях Подмосковья. Из них 76 случаев касались горячего водоснабжения, 31 – холодного водоснабжения и 140 – электроснабжения. За неделю оперативные группы "МОС АВС" выполнили 117 выездов в муниципальные образования региона. Всего с начала года специалисты "МОС АВС" совершили 5511 выездов, из которых 880 были выполнены рабочими бригадами, а 4631 – оперативными группами.

https://ria.ru/20240801/konsultatsii-1963436998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жкх