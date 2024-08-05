https://ria.ru/20240805/podmoskove-1964122128.html

В Подмосковье завели дело о злоупотреблениях при выполнении ГОЗ

В Подмосковье завели дело о злоупотреблениях при выполнении ГОЗ - РИА Новости, 05.08.2024

В Подмосковье завели дело о злоупотреблениях при выполнении ГОЗ

Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа возбудили после того, как несколько военно-транспортных самолетов вышли из строя... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T12:18

2024-08-05T12:18

2024-08-05T12:18

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа возбудили после того, как несколько военно-транспортных самолетов вышли из строя из-за некачественных деталей в Подмосковье, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 201.1 УК РФ (Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа)", - сказал собеседник агентства.По словам собеседника, уголовное дело было возбуждено в Московской области некоторое время назад после поломки нескольких военно-транспортных самолетов из-за бракованных деталей. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастных.

https://ria.ru/20240523/verteletskiy-1947993295.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), россия