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В Подмосковье завели дело о злоупотреблениях при выполнении ГОЗ - РИА Новости, 05.08.2024
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12:18 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/podmoskove-1964122128.html
В Подмосковье завели дело о злоупотреблениях при выполнении ГОЗ
В Подмосковье завели дело о злоупотреблениях при выполнении ГОЗ - РИА Новости, 05.08.2024
В Подмосковье завели дело о злоупотреблениях при выполнении ГОЗ
Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа возбудили после того, как несколько военно-транспортных самолетов вышли из строя... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T12:18
2024-08-05T12:18
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа возбудили после того, как несколько военно-транспортных самолетов вышли из строя из-за некачественных деталей в Подмосковье, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. &quot;В настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 201.1 УК РФ (Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа)&quot;, - сказал собеседник агентства.По словам собеседника, уголовное дело было возбуждено в Московской области некоторое время назад после поломки нескольких военно-транспортных самолетов из-за бракованных деталей. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастных.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
В Подмосковье завели дело о злоупотреблениях при выполнении ГОЗ

В Подмосковье завели дело о злоупотреблении при выполнении ГОЗ на самолеты

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа возбудили после того, как несколько военно-транспортных самолетов вышли из строя из-за некачественных деталей в Подмосковье, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«

"В настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 201.1 УК РФ (Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа)", - сказал собеседник агентства.

По словам собеседника, уголовное дело было возбуждено в Московской области некоторое время назад после поломки нескольких военно-транспортных самолетов из-за бракованных деталей.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастных.
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