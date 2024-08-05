https://ria.ru/20240805/podezdy-1964068892.html
Более девяти тысяч подъездов жилых домов отремонтировали в Москве с января
Более девяти тысяч подъездов жилых домов отремонтировали в Москве с января - РИА Новости, 05.08.2024
Более девяти тысяч подъездов жилых домов отремонтировали в Москве с января
Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали с начала 2024 года свыше девяти тысяч подъездов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T09:10
2024-08-05T09:10
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали с начала 2024 года свыше девяти тысяч подъездов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланированы работы в свыше 14,7 тысячи подъездов, из них более девяти тысяч уже отремонтированы", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в обязательный перечень работ входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен. "При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов. В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.
https://ria.ru/20240220/podezdy-1928387262.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали с начала 2024 года свыше девяти тысяч подъездов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланированы работы в свыше 14,7 тысячи подъездов, из них более девяти тысяч уже отремонтированы", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что в обязательный перечень работ входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен.
"При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов. В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства
подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.