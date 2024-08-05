https://ria.ru/20240805/podezdy-1964068892.html

Более девяти тысяч подъездов жилых домов отремонтировали в Москве с января

Более девяти тысяч подъездов жилых домов отремонтировали в Москве с января - РИА Новости, 05.08.2024

Более девяти тысяч подъездов жилых домов отремонтировали в Москве с января

Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали с начала 2024 года свыше девяти тысяч подъездов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T09:10

2024-08-05T09:10

2024-08-05T09:10

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

капремонт в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156326/14/1563261499_0:321:683:705_1920x0_80_0_0_3dc64498a6bccf75f85452578733b3b9.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали с начала 2024 года свыше девяти тысяч подъездов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланированы работы в свыше 14,7 тысячи подъездов, из них более девяти тысяч уже отремонтированы", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в обязательный перечень работ входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен. "При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов. В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.

https://ria.ru/20240220/podezdy-1928387262.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, капремонт в москве