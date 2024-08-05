Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье подготовят более 1700 пешеходных переходов к 1 сентября - РИА Новости, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:03 05.08.2024
https://ria.ru/20240805/perekhody-1964204764.html
В Подмосковье подготовят более 1700 пешеходных переходов к 1 сентября
В Подмосковье подготовят более 1700 пешеходных переходов к 1 сентября - РИА Новости, 05.08.2024
В Подмосковье подготовят более 1700 пешеходных переходов к 1 сентября
К началу учебного года у образовательных учреждений Подмосковья подготовят свыше 1700 пешеходных переходов, работы должны быть завершены к 25 августа, сообщает... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:03
2024-08-05T16:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153335/37/1533353733_0:225:2851:1829_1920x0_80_0_0_84cda84db1c254be1a0b7f3b638c7f77.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. К началу учебного года у образовательных учреждений Подмосковья подготовят свыше 1700 пешеходных переходов, работы должны быть завершены к 25 августа, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что очень важно обеспечить безопасность детей, которые в сентябре пойдут в школы и садики. "Все что касается пешеходных переходов, парковок – это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята - безопасно идти на учебу по тротуару. К началу учебного года подготовим свыше 1700 пешеходных переходов возле образовательных учреждений, более 1100 из них уже оборудованы", - цитирует пресс-служба губернатора. Каждый пешеходный переход должен соответствовать ряду требований: иметь "лежачие полицейские" (два объекта); дорожные знаки "Пешеходный переход" (четыре штуки), "Осторожно дети" (четыре штуки), "Искусственная неровность" (два объекта), "Ограничение максимальной скорости" (шесть штук); дублирующую разметку; тротуары; ограждение (не менее 50 метров в обе стороны); светофор; освещение. Ко Дню знаний в Подмосковье приведут в нормативное состояние 1 729 пешеходных переходов (это на 55 больше, чем в 2023 году). Уже подготовлено 1 125 объектов, на 482 еще предстоит восстановить разметку и знаки, а на 122 – завершить капитальные работы. Кроме того, в ближайшее время во всех городских округах дополнительно проведут обследование пешеходных переходов вблизи детсадов.
https://ria.ru/20230926/detsady-1898608349.html
https://realty.ria.ru/20240207/shkola-1925980308.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153335/37/1533353733_412:0:2851:1829_1920x0_80_0_0_3f68a072fb17190a77e34c6f02c5c447.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

В Подмосковье подготовят более 1700 пешеходных переходов к 1 сентября

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие на одном из пешеходных переходов
Прохожие на одном из пешеходных переходов - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Прохожие на одном из пешеходных переходов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. К началу учебного года у образовательных учреждений Подмосковья подготовят свыше 1700 пешеходных переходов, работы должны быть завершены к 25 августа, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что очень важно обеспечить безопасность детей, которые в сентябре пойдут в школы и садики.
Мытищи вид - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Все детсады Подмосковья перешли на новый стандарт дошкольной подготовки
26 сентября 2023, 00:13
"Все что касается пешеходных переходов, парковок – это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята - безопасно идти на учебу по тротуару. К началу учебного года подготовим свыше 1700 пешеходных переходов возле образовательных учреждений, более 1100 из них уже оборудованы", - цитирует пресс-служба губернатора.
Каждый пешеходный переход должен соответствовать ряду требований: иметь "лежачие полицейские" (два объекта); дорожные знаки "Пешеходный переход" (четыре штуки), "Осторожно дети" (четыре штуки), "Искусственная неровность" (два объекта), "Ограничение максимальной скорости" (шесть штук); дублирующую разметку; тротуары; ограждение (не менее 50 метров в обе стороны); светофор; освещение.
Ко Дню знаний в Подмосковье приведут в нормативное состояние 1 729 пешеходных переходов (это на 55 больше, чем в 2023 году). Уже подготовлено 1 125 объектов, на 482 еще предстоит восстановить разметку и знаки, а на 122 – завершить капитальные работы.
Кроме того, в ближайшее время во всех городских округах дополнительно проведут обследование пешеходных переходов вблизи детсадов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Новую школу в подмосковной Павловской Слободе сдадут 1 сентября
7 февраля, 17:10
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала