https://ria.ru/20240805/perekhody-1964204764.html

В Подмосковье подготовят более 1700 пешеходных переходов к 1 сентября

В Подмосковье подготовят более 1700 пешеходных переходов к 1 сентября - РИА Новости, 05.08.2024

В Подмосковье подготовят более 1700 пешеходных переходов к 1 сентября

К началу учебного года у образовательных учреждений Подмосковья подготовят свыше 1700 пешеходных переходов, работы должны быть завершены к 25 августа, сообщает... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:03

2024-08-05T16:03

2024-08-05T16:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. К началу учебного года у образовательных учреждений Подмосковья подготовят свыше 1700 пешеходных переходов, работы должны быть завершены к 25 августа, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что очень важно обеспечить безопасность детей, которые в сентябре пойдут в школы и садики. "Все что касается пешеходных переходов, парковок – это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята - безопасно идти на учебу по тротуару. К началу учебного года подготовим свыше 1700 пешеходных переходов возле образовательных учреждений, более 1100 из них уже оборудованы", - цитирует пресс-служба губернатора. Каждый пешеходный переход должен соответствовать ряду требований: иметь "лежачие полицейские" (два объекта); дорожные знаки "Пешеходный переход" (четыре штуки), "Осторожно дети" (четыре штуки), "Искусственная неровность" (два объекта), "Ограничение максимальной скорости" (шесть штук); дублирующую разметку; тротуары; ограждение (не менее 50 метров в обе стороны); светофор; освещение. Ко Дню знаний в Подмосковье приведут в нормативное состояние 1 729 пешеходных переходов (это на 55 больше, чем в 2023 году). Уже подготовлено 1 125 объектов, на 482 еще предстоит восстановить разметку и знаки, а на 122 – завершить капитальные работы. Кроме того, в ближайшее время во всех городских округах дополнительно проведут обследование пешеходных переходов вблизи детсадов.

https://ria.ru/20230926/detsady-1898608349.html

https://realty.ria.ru/20240207/shkola-1925980308.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев